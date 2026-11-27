Donald Trump afirmou esta quinta-feira, 27 de novembro, aos militares norte-americanos destacados no Médio Oriente, que a vitória dos EUA na guerra contra o Irão está "próxima".

"Estamos a tentar ser simpáticos. Vamos dar-lhes todas as hipóteses de fechar um acordo e salvar muitas vidas", disse o presidente dos Estados Unidos, embora tenha manifestado dúvidas sobre se o regime de Teerão quer seguir este caminho. "Não tenho a certeza de que vão aproveitar essa oportunidade", admitiu.

Sobre o desfecho deste conflito, Trump afirmou que o triunfo das tropas norte-americanos está para breve. "A vitória está próxima. Vai acontecer quando eu quiser, para ser sincero", declarou na tradicional ligação por videoconferência do Dia de Ação de Graças, realizada a partir da sua residência de Mar-a-Lago, na Florida, com várias unidades das Forças Armadas.

Ao lado da primeira-dama, Melania Trump, o chefe de Estado dos EUA falou com os militares referindo que se “uniram a milhões de americanos neste feriado para rezar pela sua segurança e sucesso”.