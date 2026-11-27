Trump sobre a guerra no Irão: "A vitória está próxima. Vai acontecer quando eu quiser"
Donald Trump afirmou esta quinta-feira, 27 de novembro, aos militares norte-americanos destacados no Médio Oriente, que a vitória dos EUA na guerra contra o Irão está "próxima".
"Estamos a tentar ser simpáticos. Vamos dar-lhes todas as hipóteses de fechar um acordo e salvar muitas vidas", disse o presidente dos Estados Unidos, embora tenha manifestado dúvidas sobre se o regime de Teerão quer seguir este caminho. "Não tenho a certeza de que vão aproveitar essa oportunidade", admitiu.
Sobre o desfecho deste conflito, Trump afirmou que o triunfo das tropas norte-americanos está para breve. "A vitória está próxima. Vai acontecer quando eu quiser, para ser sincero", declarou na tradicional ligação por videoconferência do Dia de Ação de Graças, realizada a partir da sua residência de Mar-a-Lago, na Florida, com várias unidades das Forças Armadas.
Ao lado da primeira-dama, Melania Trump, o chefe de Estado dos EUA falou com os militares referindo que se “uniram a milhões de americanos neste feriado para rezar pela sua segurança e sucesso”.
Na intervenção dirigida às tropas envolvidas na operação 'Fúria Épica' e no bloqueio naval do estreito de Ormuz, Trump destacou o reforço da capacidade militar dos Estados Unidos na região após o envio de um porta-aviões adicional, o USS Abraham Lincoln, e dirigiu críticas às autoridades iranianas.
"Estamos a tornar-nos mais fortes. Enviámos um porta-aviões adicional para lá. Estamos totalmente preparados. Eles não são muito inteligentes, estão a cometer grandes erros", afirmou perante os militares, reiterando que os Estados Unidos não permitirão que o Irão obtenha armas nucleares.
Destacou a importância dos militares norte-americanos, elogiando-os pelo que têm feito na guerra contra o Irão. “A vitória está próxima. Cada um de vós desempenha um papel essencial na proteção não só do nosso país hoje, mas também das futuras gerações de americanos, garantindo que o Irão nunca terá uma arma nuclear. Nunca terão uma arma nuclear. Isso posso garantir-vos”, reiterou Trump.
Na ligação que realizou com a Marinha dos EUA, o presidente defendeu que o bloqueio ao Irão é "o mais bem-sucedido da história naval", segundo o Times of Israel.
"Mas o que precisamos é de paz no Médio Oriente, porque sem ela, haverá muita turbulência", reconheceu Donald Trump, citado pela imprensa norte-americana.
Acordo de paz sobre a guerra na Ucrânia. "Tenho de conseguir que seja alcançado um entendimento"
Numa declaração posterior aos jornalistas, Trump defendeu o tom conciliador adoptado em relação a Moscovo perante as críticas recebidas por ter chamado "amigo" ao presidente russo, Vladimir Putin, na semana passada, apesar dos mais recentes ataques russos.
"Quero chegar a um acordo (...), tenho de conseguir que seja alcançado um entendimento. Estão a perder 25.000 pessoas por mês. Eu podia aparecer e dizer 'não gosto de si', e então teríamos o mesmo problema com Zelensky e Putin", explicou, após confirmar que abordou a situação na Ucrânia durante o encontro realizado na noite anterior com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte.
O presidente norte-americano reiterou a convicção de que Putin pretende pôr fim às hostilidades, mas considerou que o principal obstáculo a um acordo é o profundo ódio pessoal entre o líder russo e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
Nesse contexto, Trump voltou a defender que a exclusão da Rússia do antigo G8, promovida durante a administração de Barack Obama, foi um erro que desencadeou o conflito atual, deixando ainda em aberto a possibilidade de Putin participar na próxima cimeira do G7, caso assim o deseje.
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