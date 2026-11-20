O Irão nega estar a desenvolver armas químicas, depois de Donald Trump ter afirmado que o país prepara uma alternativa às armas nucleares. Na senda da "grande narrativa da ameaça nuclear iraniana, as autoridades americanas afirmam agora haver indícios de que o Irão está a desenvolver armas biológicas ou químicas!”, escreveu o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irão, Ismail Bagaei, na noite de quinta-feira (19), numa rede social.

Esta semana, o presidente norte-americano afirmou à Fox News haver "indícios de que o Irão está a pesquisar armas químicas e biológicas, porque o bloqueamos no nuclear".

Ismail Bagaei lembrou as “alegações infundadas” de há duas décadas de que o Iraque possuía armas de destruição em massa, que, diz na mesma comunicação, foram usadas “para gerar apoio público e abrir caminho para uma invasão militar” em 2003.



“Agora deparamo-nos com novas e perturbadoras acusações e uma retórica que parece seguir o mesmo roteiro fraudulento”, afirmou.

Esta semana, o Irão considerou que os Estados Unidos e Israel estão a tentar "preparar o terreno mediático" para justificar novos ataques contra a nação persa. Os media norte-americanos noticiaram há dias um suposto plano iraniano para atacar Washington.

Donald Trump admitiu já novos ataques aéreos contra o Irão, "com duração entre quatro e sete dias", quando se verifica uma crescente pressão de Israel para que tome medidas, segundo afirmaram ao New York Times, sob condição de anonimato, autoridades americanas e israelenses.

Quase nove meses depois do início da guerra, as tensões entre o Irão e os EUA voltaram a intensificar-se nas últimas semanas com trocas de ataques e incidentes no Estreito de Ormuz.