Fotograma de um vídeo publicado pelo Pentágono durante a abordagem ao petroleiro M/T Majestic X, um “navio apátrida sancionado”.
Fotograma de um vídeo publicado pelo Pentágono durante a abordagem ao petroleiro M/T Majestic X, um “navio apátrida sancionado”.DEPARTAMENTO DE GUERRA DOS EUA/X
Internacional

Trump sobe a parada perante impasse marítimo

Líder dos EUA promete medidas contra minas quando chega terceiro porta-aviões à região. Khamenei aguardará por uma prótese e Israel por ordens para o eliminar.
César Avó
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