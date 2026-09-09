Ulrich Siegmund, à esquerda, junto da esposa, Julia Siegmund, com os copresidentes da AfD Tino Chrupalla (de fato azul) e Alice Weidel, e restantes elementos do grupo parlamentar do partido no momento do anúncio da vitória.
Ulrich Siegmund, à esquerda, junto da esposa, Julia Siegmund, com os copresidentes da AfD Tino Chrupalla (de fato azul) e Alice Weidel, e restantes elementos do grupo parlamentar do partido no momento do anúncio da vitória. FOTO: Filip Singer / EPA
Internacional

Trump saúda vitória da extrema-direita alemã na Saxónia-Anhalt

Presidente norte-americano escreveu a sigla "MGGA", numa aparente adaptação do slogan MAGA para "Make Germany Great Again".
DN/Lusa
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Donald Trump saudou na terça-feira, 8 de setembro, a vitória da extrema-direita na Alemanha no domingo, sublinhando a "noite muito boa" do "Partido Populista", numa referência à Alternativa para a Alemanha (AfD), que obteve ampla vantagem nas eleições regionais.

"Uau! O Partido Populista na Alemanha acaba de ter uma noite muito boa. Estão finalmente fartos das regras e regulamentações absolutamente horríveis em matéria de imigração, que tanto prejudicaram a Alemanha. ESTÃO EM PLENA ASCENSÃO e não vão mais deixar que lhes façam o que querem!", escreveu o Presidente dos Estados Unidos na rede social que lhe pertence, Truth Social.

No final da mensagem, Trump escreveu a sigla "MGGA", numa aparente adaptação do slogan MAGA para "Make Germany Great Again".

A principal força de oposição na Alemanha, a AfD, um partido antimigração e pró-Rússia, infligiu no domingo uma derrota esmagadora aos conservadores (CDU) do chanceler Friedrich Merz, conquistando cerca de 44% dos votos contra 17% na Saxónia-Anhalt, uma região carenciada da antiga RDA.

Ulrich Siegmund, à esquerda, junto da esposa, Julia Siegmund, com os copresidentes da AfD Tino Chrupalla (de fato azul) e Alice Weidel, e restantes elementos do grupo parlamentar do partido no momento do anúncio da vitória.
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Estes resultados constituíram um terramoto político na Alemanha, que vê a extrema-direita em posição favorável para governar uma região, uma situação inédita desde 1945.

O triunfo eleitoral da AfD já foi saudado por várias figuras do círculo político de Donald Trump, desde um antigo embaixador norte-americano na Alemanha, Richard Grenell, até Elon Musk.

O multimilionário, apoiante de longa data da AfD, foi um dos primeiros a felicitar a vitória do partido com um retumbante "Muito bem!" em resposta a uma publicação na rede social X de Alice Weidel, co-líder do partido de extrema-direita alemão.

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