Trump saúda vitória da extrema-direita alemã na Saxónia-Anhalt

Donald Trump saudou na terça-feira, 8 de setembro, a vitória da extrema-direita na Alemanha no domingo, sublinhando a "noite muito boa" do "Partido Populista", numa referência à Alternativa para a Alemanha (AfD), que obteve ampla vantagem nas eleições regionais.

"Uau! O Partido Populista na Alemanha acaba de ter uma noite muito boa. Estão finalmente fartos das regras e regulamentações absolutamente horríveis em matéria de imigração, que tanto prejudicaram a Alemanha. ESTÃO EM PLENA ASCENSÃO e não vão mais deixar que lhes façam o que querem!", escreveu o Presidente dos Estados Unidos na rede social que lhe pertence, Truth Social.

No final da mensagem, Trump escreveu a sigla "MGGA", numa aparente adaptação do slogan MAGA para "Make Germany Great Again".