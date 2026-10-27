Trump só aceita resultados eleitorais das intercalares se votação for "honesta"

Trump acrescentou que encontrará uma forma de trabalhar com os democratas caso estes conquistem o controlo da Câmara de Representantes, atualmente nas mãos dos republicanos.

O chefe de Estado tem manifestado repetidamente dúvidas sobre a segurança do sistema eleitoral norte-americano, apesar de especialistas e autoridades eleitorais defenderem a sua fiabilidade.

Segundo uma sondagem divulgada na semana passada pelo meios de comunicação The Washington Post, ABC News e Ipsos, 70% dos norte-americanos não confiam que Trump aceite os resultados caso os republicanos sejam derrotados.

O Presidente continua a recusar reconhecer a derrota nas eleições presidenciais de 2020, que perdeu para o democrata Joe Biden, insistindo, sem apresentar provas, que houve fraude eleitoral.

Na segunda-feira, Trump anunciou uma recompensa de um milhão de dólares (cerca de 850 mil euros) para quem denuncie casos de fraude nas próximas eleições legislativas ou em eleições anteriores, desde que as informações permitam acusar formalmente ou condenar os alegados responsáveis.

Em 16 de julho, o Presidente voltou a contestar os resultados de 2020, num discurso à nação transmitido em horário nobre, reiterando acusações de manipulação eleitoral sem apresentar provas conclusivas.

As declarações surgem a uma semana das eleições intercalares, que determinarão o controlo do Congresso durante a segunda metade do mandato presidencial.

As sondagens apontam para uma vantagem democrata na disputa pela Câmara de Representantes e para uma corrida mais equilibrada pelo Senado.

Os republicanos controlam atualmente as duas câmaras do Congresso, mas enfrentam um contexto político marcado pelo descontentamento com a inflação elevada e a guerra contra o Irão.

Uma sondagem Reuters/Ipsos divulgada na segunda-feira situou a taxa de aprovação de Trump em 32%, próxima dos níveis mais baixos do seu atual mandato.