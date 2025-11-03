Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Americanos desaprovam Trump, mas democratas também não convencem
EPA / Francis Chung / POOL
Internacional

Americanos desaprovam Trump, mas democratas também não convencem

Sondagem Washington Post-ABC News-Ipsos mostra que 59% dos inquiridos desaprovam a gestão do presidente republicano, o valor mais alto desde janeiro de 2021, uma semana após o assalto ao Capitólio.
Helena Tecedeiro
Publicado a
Atualizado a
EUA
Donald Trump
Republicanos
Democratas
edição impressa

