Americanos desaprovam Trump, mas democratas também não convencem

Um ano depois das últimas presidenciais e a um ano das próximas intercalares, os americanos desaprovam fortemente a atuação de Donald Trump, mas os democratas pouco ou nada ganham com o descontentamento em relação ao presidente. Segundo a última sondagem Washington Post-ABC News-Ipsos, 59% dos inquiridos fazem uma avaliação negativa da gestão do republicano, o valor mais alto desde janeiro de 2021, num estudo efetuado uma semana depois da invasão do Capitólio pelos apoiantes de Trump.As respostas, quando olhadas em termos partidários, revelam bem a profunda divisão da sociedade americana. Afinal, 86% dos republicanos continuam a apoiar o presidente e 95% dos democratas a não aprovarem a sua governação.Com os EUA em shutdown – e fortes probabilidades de a paralisação do governo bater o recorde de 35 dias do primeiro mandato de Trump, que diz recusar “ser extorquido” pelos democratas, empenhados em garantir financiamento para programas ligados à saúde – a larga maioria (64%) dos americanos também acha que o chefe do Estado foi longe demais na sua tentativa de expandir os poderes presidenciais. Mas não são as únicas críticas a estes primeiros dez meses de Administração Trump – das tentativas de despedimento de funcionários públicos, ao envio da Guarda Nacional para várias cidades, das tarifas aduaneiras às operações para deter imigrantes, passando pela “guerra” às universidades e ao wokismo de várias instituições culturais também são vistos de forma negativa pela maioria dos inquiridos. Nestes primeiros meses, o republicano tem governado maioritariamente através de decretos presidenciais e tem visto os tribunais travarem algumas das medidas mais polémicas.Com os republicanos a terem agora a maioria em ambas as câmaras do Congresso, os democratas têm um ano para tentar recuperar o controlo pelo menos da Câmara dos Representantes. Mas se o estudo do Washington Post-ABC News-Ipsos (realizado online entre 24 e 28 de outubro junto de 2725 adultos norte-americanos) mostra o desagrado dos americanos com o presidente, a verdade é que a oposição pouco parece ganhar com isso. Basta pensar que se 63% dos americanos consideram Trump desligado da realidade e 61% pensam o mesmo dos republicanos, 68% afirmam que os democratas estão afastados das preocupações dos cidadãos.Há dias, um outro estudo, do Pew Research Center, revelava a frustração dos democratas com o seu próprio partido, com 67% a considerar que não tem se oposto com veemência suficiente a Trump e ao Partido Republicano.As eleições nesta terça-feira para governador na Virgínia e em New Jersey e a disputa acirrada para mayor de Nova Iorque poderão dar pistas. Mas a luta pela Câmara já começou com democratas e republicanos a redesenharem os distritos eleitorais para seu benefício em estados como a Califórnia, a Virgínia ou o Ohio. .Ameaça de nova Guerra Fria voltou a pairar