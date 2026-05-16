Trump revela que líder do Estado Islâmico foi morto em missão conjunta EUA-Nigéria

O presidente dos EUA, Donald Trump, avançou este sábado, 16 de maio, que o líder do grupo Estado Islâmico morreu fruto de uma missão americana e nigeriana, realizada sexta-feira, 15 de maio, avança a Associated Press.Trump revelou esta operação num post nas redes sociais. Segundo Donald Trump, Abu Bakr al-Mainuki era a segunda figura de comando do grupo Estado Islâmico a nível global. “Pensou que poderia se esconder em África, mas mal ele sabia que tínhamos fontes que nos mantinham informados sobre o que estava a fazer”, escreveu Trump.Al-Mainuki era considerado figura-chave na organização e financiamento do Estado Islâmico. Segundo fonte anónima, estaria a planear ataques contra os Estados Unidos e os seus interesses.O presidente da Nigéria, Bola Tinubu, confirmou a operação e disse que Al-Mainuki foi morto juntamente com "vários dos seus tenentes, durante um ataque ao seu complexo na bacia do Lago Chade". .Trump diz que China concorda que Irão tem de abrir estreito de Ormuz.Xi adverte Trump sobre possível conflito em Taiwan e presidente dos EUA envia recado à ilha autogovernada