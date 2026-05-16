Donald Trump, presidente dos EUA.
Donald Trump, presidente dos EUA.Foto: EPA/YURI GRIPAS/POOL
Internacional

Trump revela que líder do Estado Islâmico foi morto em missão conjunta EUA-Nigéria

Operação conjunta das forças norte-americanas e nigerianas resultou também na morte de vários tenentes do Estado Islâmico.
Sónia Santos Pereira
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O presidente dos EUA, Donald Trump, avançou este sábado, 16 de maio, que o líder do grupo Estado Islâmico morreu fruto de uma missão americana e nigeriana, realizada sexta-feira, 15 de maio, avança a Associated Press.

Trump revelou esta operação num post nas redes sociais. Segundo Donald Trump, Abu Bakr al-Mainuki era a segunda figura de comando do grupo Estado Islâmico a nível global.

“Pensou que poderia se esconder em África, mas mal ele sabia que tínhamos fontes que nos mantinham informados sobre o que estava a fazer”, escreveu Trump.

Al-Mainuki era considerado figura-chave na organização e financiamento do Estado Islâmico. Segundo fonte anónima, estaria a planear ataques contra os Estados Unidos e os seus interesses.

O presidente da Nigéria, Bola Tinubu, confirmou a operação e disse que Al-Mainuki foi morto juntamente com "vários dos seus tenentes, durante um ataque ao seu complexo na bacia do Lago Chade".

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