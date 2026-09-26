Trump rejeita oferta de Teerão para reabrir Ormuz em sete dias

A reabertura deste estreito estratégico está no centro do conflito entre Teerão e Washington.

Araghchi já tinha divulgado que o Irão comunicou na terça-feira ao emissário norte-americano Steve Witkoff sete condições para pôr fim à guerra e reabrir o estreito de Ormuz.

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, declarou, também na sexta-feira, que Teerão deseja regressar ao memorando de entendimento assinado em junho com os Estados Unidos e saudou a "convergência de pontos de vista" entre Teerão e Pequim sobre a guerra no Médio Oriente.

Numa mensagem publicada na rede social X, Masoud Pezeshkian elogiou "o apoio ponderado e responsável do Presidente [chinês] Xi Jinping a um regresso ao Memorando de Islamabade [o memorando de entendimento] e à resolução de litígios através do diálogo e da diplomacia".

"O Irão partilha esta abordagem e sublinha a importância de regressar a este acordo, honrar os compromissos já assumidos e criar as condições necessárias para a abertura de negociações sérias, concretas e orientadas para os resultados", acrescentou.

As mensagens foram publicadas enquanto Xi Jinping realizava uma visita de Estado aos EUA. Trump revelou aos jornalistas ter conversado sobre o Irão, aliado de Pequim, com o homólogo chinês.