António Costa pede ao Irão que permita navegação em Ormuz e cesse ataques

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, pediu ao presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, o restabelecimento da liberdade de navegação no estreito de Ormuz e o fim dos ataques contra países vizinhos.

O português pediu a Teerão que "retome a cooperação" com a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), segundo uma publicação na rede social X, acompanhada de uma fotografia de ambos os líderes.

Costa acrescentou que a União Europeia "está disposta a apoiar todos os esforços diplomáticos em curso" para pôr fim à guerra entre os Estados Unidos e o Irão, por considerar que "o diálogo é a única via para resolver conflitos e garantir uma paz duradoura em toda a região".

A conversa "franca e substancial" entre Costa e Pezeshkian aconteceu à margem da sessão anual da Assembleia Geral da ONU, que está a decorrer em Nova Iorque.