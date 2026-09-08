Trump publica mapa com bandeira dos EUA que abrange México, Caraíbas e Canadá

O republicano costuma partilhar memes e imagens gerados pelos seus apoiantes ou por inteligência artificial nesta rede social, e a origem do mapa que publicou esta segunda-feira não é clara, noticiou a agência Efe.

No entanto, o Presidente já deixou várias vezes claras as suas ambições expansionistas em relação a territórios como a Gronelândia e até o Canadá durante o seu segundo mandato, e não descartou uma intervenção militar para tomar Cuba.

Sem mencionar explicitamente o mapa divulgado por Trump, a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, publicou uma mensagem no X a esclarecer que o território mexicano "não é nem será uma colónia ou protetorado de nenhum país estrangeiro".