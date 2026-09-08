O mapa publicado pelo presidente dos Estados Unidos na sua rede social
O mapa publicado pelo presidente dos Estados Unidos na sua rede socialDonald Trump/Truth Social
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Trump publica mapa com bandeira dos EUA que abrange México, Caraíbas e Canadá

Mapa publicado inclui todo o continente norte-americano pintado com as cores dos EUA, incluindo também a Gronelândia e até a Islândia.
DN/Lusa
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Donald Trump partilhou segunda-feira um mapa na sua plataforma de redes sociais, Truth Social, no qual as listas vermelhas e brancas da bandeira norte-americana cobrem o México, as Caraíbas e o Canadá, bem como a Gronelândia e a Islândia.

O presidente norte-americano publicou o mapa sem comentários na Truth Social, horas depois de ter sugerido na mesma plataforma que o Estado norte-americano do Novo México deveria ser renomeado para "Nova América", em consonância com a sua reivindicação ao "Golfo da América".

O republicano costuma partilhar memes e imagens gerados pelos seus apoiantes ou por inteligência artificial nesta rede social, e a origem do mapa que publicou esta segunda-feira não é clara, noticiou a agência Efe.

No entanto, o Presidente já deixou várias vezes claras as suas ambições expansionistas em relação a territórios como a Gronelândia e até o Canadá durante o seu segundo mandato, e não descartou uma intervenção militar para tomar Cuba.

Sem mencionar explicitamente o mapa divulgado por Trump, a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, publicou uma mensagem no X a esclarecer que o território mexicano "não é nem será uma colónia ou protetorado de nenhum país estrangeiro".

O mapa de Trump foi também divulgado dias depois de ter assinado uma ordem executiva que renomeava o Lago Ontário, que faz parte da fronteira entre os EUA e o Canadá, para "Lago América".

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