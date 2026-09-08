Trump publica mapa com bandeira dos EUA que abrange México, Caraíbas e Canadá
Donald Trump partilhou segunda-feira um mapa na sua plataforma de redes sociais, Truth Social, no qual as listas vermelhas e brancas da bandeira norte-americana cobrem o México, as Caraíbas e o Canadá, bem como a Gronelândia e a Islândia.
O presidente norte-americano publicou o mapa sem comentários na Truth Social, horas depois de ter sugerido na mesma plataforma que o Estado norte-americano do Novo México deveria ser renomeado para "Nova América", em consonância com a sua reivindicação ao "Golfo da América".
O republicano costuma partilhar memes e imagens gerados pelos seus apoiantes ou por inteligência artificial nesta rede social, e a origem do mapa que publicou esta segunda-feira não é clara, noticiou a agência Efe.
No entanto, o Presidente já deixou várias vezes claras as suas ambições expansionistas em relação a territórios como a Gronelândia e até o Canadá durante o seu segundo mandato, e não descartou uma intervenção militar para tomar Cuba.
Sem mencionar explicitamente o mapa divulgado por Trump, a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, publicou uma mensagem no X a esclarecer que o território mexicano "não é nem será uma colónia ou protetorado de nenhum país estrangeiro".
O mapa de Trump foi também divulgado dias depois de ter assinado uma ordem executiva que renomeava o Lago Ontário, que faz parte da fronteira entre os EUA e o Canadá, para "Lago América".