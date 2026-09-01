Guerra dos mapas: Trump exige à Apple que apague o Lago Ontário e lhe chame 'Lago América'

A Administração de Donald Trump intensificou a ofensiva sobre a cartografia regional ao exigir diretamente à Apple que renomeie o histórico Lago Ontário como Lake America na sua aplicação Apple Maps. A revelação foi feita pelo Secretário do Interior dos Estados Unidos, Doug Burgum, confirmando que a Casa Branca pretende que a gigante tecnológica alinhe as suas plataformas com a recente Ordem Executiva presidencial que procura redesenhar simbolicamente os acidentes geográficos partilhados com o Canadá.

De acordo com as declarações de Burgum recolhidas pela CBS News e pela CTV News, a abordagem direta à liderança de Cupertino surge no rescaldo da decisão da Google, que já começou a aplicar a designação Lake America a utilizadores com endereço de IP nos Estados Unidos. A medida é o mais recente instrumento de pressão política de Washington no quadro de um impasse negocial e tarifário com Otava, estendendo às plataformas privadas as diretrizes do sistema oficial de informação toponímica federal (GNIS).

Do lado canadiano, a reação foi imediata e de forte repúdio político. Responsáveis governamentais e o líder provincial do Ontário, Doug Ford, rejeitaram categoricamente a pretensão norte-americana, sublinhando que a designação Ontário – de raiz indígena iroquesa, que remete para "águas brilhantes" ou "grande lago" – precede a fundação dos dois Estados soberanos e não pode ser revogada por decreto unilateral na Sala Oval.

A exigência coloca a Apple e o setor tecnológico perante um complexo dilema geopolítico e de soberania digital. À semelhança do precedente aberto com o Golfo do México, as tecnológicas arriscam ter de recorrer a mecanismos de segmentação geográfica (geofencing) para exibir mapas distintos consoante o país do utilizador, tentando evitar sanções da Administração Trump sem colidir com as leis e a soberania dos países vizinhos.

Do Golfo do México ao Monte Rushmore: o padrão de rebatizar a história

A investida sobre o Lago Ontário não é um caso isolado, inserindo-se numa estratégia continuada de nacionalismo toponímico e monumental por parte de Donald Trump. O precedente mais direto deu-se com a ordem para alterar a designação do Golfo do México para Gulf of America nos registos federais, um gesto que gerou atritos com a diplomacia mexicana e abriu o caminho para a pressão sobre as plataformas digitais.

A pulsão de revisão toponímica estende-se igualmente a edifícios e instituições de prestígio em solo norte-americano. A par de propostas de rebatizar infraestruturas e instalações federais com o cunho patriótico da sua Administração – que chegaram a colocar sob escrutínio o icónico John F. Kennedy Center for the Performing Arts, em Washington –, soma-se o histórico fascínio de Trump por deixar a sua marca no relevo nacional.

O próprio republicano nunca escondeu a ambição, por várias vezes ventilada em comícios e conversas com responsáveis estaduais, de ver o seu perfil esculpido no granito do Monte Rushmore, ao lado de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln.

No caso do Kennedy Center, a intenção de rebatizar formalmente o complexo cultural acabou por sofrer um travão: após decisões judiciais federais determinarem que apenas o Congresso tem autoridade para alterar a designação do memorial, as letras com o nome de Trump foram retiradas da fachada e a própria equipa jurídica da Administração recuou na pretensão de fundir os nomes na instituição.

Resta saber se, perante os pareceres técnicos de geólogos e do Serviço de Parques Nacionais que indicam não haver espaço esculpível na rocha, o presidente norte-americano já tirou definitivamente da ideia a ambição de acrescentar o seu rosto ao Monte Rushmore.