“Lago Ontário” num cartaz gigante para responder a decreto de Trump
Na costa canadiana do lago que Donald Trump decidiu por decreto que deixaria de se chamar Lago Ontário e passaria a ser Lago América está agora um placard gigante com o nome original daquela bacia de água. Foi esta a resposta do primeiro-ministro de Ontário à decisão unilateral do presidente dos Estados Unidos de mudar o nome do lago.
Vestido com uma camisola da seleção canadiana de futebol, Doug Ford Jr. posou frente ao placard para as fotografias e registou o momento num vídeo partilhado nas redes sociais em que lwmbrou que o lago Ontário já existia antes de Trump e garantiu que sobreviveria ao presidente dos EUA. “Muito depois de o presidente Trump ter partido, ainda vai chamar-se Lago Ontário”, disse.
O presidente dos Estados Unidos já reagiu àquilo que chamou “fanfarronice” de Rob Ford Jr., que considerou ser um “lacaio” do primeiro-ministro canadiano e o “irmão menos carismático, inteligente e, no geral, nada impressionante" do falecido presidente da Câmara de Toronto, Rob Ford.
Mas já antes Trump tinha sido comparado a uma banda rock decadente que tenta reavivar um antigo sucesso. “Sabem quando uma banda de rock já passou o seu auge e os vemos num casino a tocar alguma música de há 50 anos? Acho que é essa a fase da presidência de Donald Trump em que estamos agora — ele achou que tinha um grande sucesso, um clássico, com o Golfo do México”, disse Wab Kinew, primeiro-ministro da província de Manitob. “E ele está a tentar trazer isso de volta, a tentar tocar os êxitos para a sua base. Mas acho que todos aqui acham isso um pouco triste e que não é o seu melhor trabalho", acrecentou.
No sábado, Donald Trump continuou a promover o novo nome que atribuiu ao lago, republicando um meme que mostra gansos-do-canadá com cabelos loiros semelhantes aos seus a disparar com espingardas enquanto "protegiam" o Lago América.
A decisão de mudar o nome do lago, que acontece num contexto de disputa comercial entre ambos os países, é válida para os Estados Unidos, mas Donald Trump não pode obrigar o Canadá a seguir a sua nomenclatura.
Aliás, primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, assegurou que para os canadianos, o Lago Ontário irá manter o nome "agora e para sempre". O governante lembrou que Carney destacou ainda a origem indígena e a antiguidade do nome. "O nome Lago Ontário vem da palavra Wendat Ontari'io, que, apropriadamente, significa 'o lago é belo, o lago é grande'. O nome tem mais de 400 anos, sendo anterior tanto à Confederação canadiana como à Declaração de Independência dos Estados Unidos", observou.
Donald Trump assinou a ordem executiva na quinta-feira, 27 de agosto, na Sala Oval, à frente de um mapa dos Grandes Lagos, que separam os Estados Unidos do Canadá, no qual se lia em grandes letras vermelhas "Lago América", em vez de Lago Ontário.
Trump recordou que já tinha renomeado o Golfo do México: "Nós mudámo-lo e agora é vulgarmente chamado Golfo da América. Por isso, se pensarmos bem, temos um golfo e temos um lago. Agora só precisamos de um oceano. Talvez tenhamos de mudar o nome do Atlântico e/ou do Pacífico. Talvez mudemos".
*com agências