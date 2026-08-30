“Lago Ontário” num cartaz gigante para responder a decreto de Trump

O presidente dos Estados Unidos já reagiu àquilo que chamou “fanfarronice” de Rob Ford Jr., que considerou ser um “lacaio” do primeiro-ministro canadiano e o “irmão menos carismático, inteligente e, no geral, nada impressionante" do falecido presidente da Câmara de Toronto, Rob Ford.

Mas já antes Trump tinha sido comparado a uma banda rock decadente que tenta reavivar um antigo sucesso. “Sabem quando uma banda de rock já passou o seu auge e os vemos num casino a tocar alguma música de há 50 anos? Acho que é essa a fase da presidência de Donald Trump em que estamos agora — ele achou que tinha um grande sucesso, um clássico, com o Golfo do México”, disse Wab Kinew, primeiro-ministro da província de Manitob. “E ele está a tentar trazer isso de volta, a tentar tocar os êxitos para a sua base. Mas acho que todos aqui acham isso um pouco triste e que não é o seu melhor trabalho", acrecentou.

No sábado, Donald Trump continuou a promover o novo nome que atribuiu ao lago, republicando um meme que mostra gansos-do-canadá com cabelos loiros semelhantes aos seus a disparar com espingardas enquanto "protegiam" o Lago América.