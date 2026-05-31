O presidente dos EUA, Donald Trump.
O presidente dos EUA, Donald Trump.FOTO: EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
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Trump pôs em risco maioria no Senado na ânsia de se livrar dos republicanos “desleais”

Apoio do presidente a candidaturas rivais para as intercalares de novembro já custou o cargo a dois senadores. Mas eles só saem em janeiro e, até lá, podem fazer estragos.
Susana Salvador
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