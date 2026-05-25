Donald Trump.
Donald Trump.FOTO: EPA/KYLE MAZZA / POOL
Internacional

Trump pressiona países árabes a assinar Acordos de Abraão como parte da paz com Teerão

Presidente dos EUA alega que, no rescaldo de um acordo com os iranianos, é “obrigatório” que nações como Arábia Saudita ou Qatar normalizem relações com Israel. Netanyahu manteve silêncio.
Susana Salvador
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