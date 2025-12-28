Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Internacional

Trump otimista à entrada da reunião com Zelensky em Mar-a-Lago

Presidente norte-americano antevê resolução rápida para o conflito após a negociação iniciada este domingo e destaca potenciais benefícios económicos para a Ucrânia.
Ricardo Simões Ferreira
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demonstrou confiança e otimismo momentos antes de se reunir com o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, na residência de Mar-a-Lago. O encontro, focado num plano de paz de 20 pontos, visa encontrar uma saída célere para a guerra, com Trump a sublinhar, em conferência de imprensa improvisada ao lado do seu homólogo, que "ambos querem resolver isto rapidamente".

À entrada da reunião, Trump destacou o impacto positivo que um acordo poderá ter no futuro do país europeu. "Há grandes benefícios económicos para a Ucrânia, também. Poderemos trazer grandes benefícios económicos para a Ucrânia", afirmou aos jornalistas.

Sobre o progresso militar, o presidente norte-americano, quando questionado sobre os ataques russos dos últimos dias, fez questão de referir que também as forças de Kiev agem militarmente sobre a Rússia. Mas logo clarificou: "Não estou a dizer isto de forma negativa".

Zelensky, por seu lado, reforçou que o plano de 20 passos que irá ser discutido este domingo é fruto de um trabalho conjunto entre as equipas de ambos os países e que este encontro representa "mais um passo para as negociações que podem trazer a paz o mais rapidamente possível".

O líder ucraniano salientou a importância de uma estratégia faseada para garantir a "prosperidade e a segurança a longo prazo".

Segurança e a Zona Desmilitarizada

No centro das conversações está a definição de uma arquitetura de segurança que garanta a estabilidade da região. O plano prevê a criação de uma zona desmilitarizada no leste do país, que passaria a funcionar como uma "zona económica livre" sob supervisão internacional, condicionada à retirada mútua de tropas.

Além disso, as negociações contemplam a manutenção de um exército ucraniano de 800 mil efetivos e garantias de segurança robustas -- descritas por alguns interlocutores como semelhantes ao Artigo 5.º da NATO.

Em Mar-a-Lago vão discutir-se 20 pontos que poderão mudar o rumo da guerra

Reconstrução e monitorização

A vertente económica e logística também assume um papel preponderante, com propostas para um investimento macivo na reconstrução das infraestruturas de gás e minerais da Ucrânia, envolvendo diretamente empresas norte-americanas.

O rascunho dos 20 pontos inclui ainda um mecanismo de monitorização por satélite para o cessar-fogo e a criação de um "Conselho de Paz" que integraria representantes de Washington, da Europa e da Rússia. Está igualmente em cima da mesa a realização de um referendo nacional sobre os pontos mais sensíveis do acordo, que poderá ser precedido por uma trégua temporária de 60 dias para permitir a votação.

A urgência da paz e os ativos russos

Um dos pontos de maior pressão abordados por Trump foi a gestão dos ativos russos congelados, uma questão que espera ver solucionada sem demoras.

O líder norte-americano, à porta da residência de Mar-a-Lago, alertou para a gravidade da situação humanitária caso o impasse persista: "Espero que isso se vá resolver rapidamente, se não muitos milhares, milhões de pessoas vão morrer. E ninguém quer isso".

Trump diz que teve conversa "produtiva" com Putin antes de receber Zelensky
