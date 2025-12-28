Trump otimista à entrada da reunião com Zelensky em Mar-a-Lago

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demonstrou confiança e otimismo momentos antes de se reunir com o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, na residência de Mar-a-Lago. O encontro, focado num plano de paz de 20 pontos, visa encontrar uma saída célere para a guerra, com Trump a sublinhar, em conferência de imprensa improvisada ao lado do seu homólogo, que "ambos querem resolver isto rapidamente".À entrada da reunião, Trump destacou o impacto positivo que um acordo poderá ter no futuro do país europeu. "Há grandes benefícios económicos para a Ucrânia, também. Poderemos trazer grandes benefícios económicos para a Ucrânia", afirmou aos jornalistas. Sobre o progresso militar, o presidente norte-americano, quando questionado sobre os ataques russos dos últimos dias, fez questão de referir que também as forças de Kiev agem militarmente sobre a Rússia. Mas logo clarificou: "Não estou a dizer isto de forma negativa".Zelensky, por seu lado, reforçou que o plano de 20 passos que irá ser discutido este domingo é fruto de um trabalho conjunto entre as equipas de ambos os países e que este encontro representa "mais um passo para as negociações que podem trazer a paz o mais rapidamente possível". O líder ucraniano salientou a importância de uma estratégia faseada para garantir a "prosperidade e a segurança a longo prazo".Segurança e a Zona DesmilitarizadaNo centro das conversações está a definição de uma arquitetura de segurança que garanta a estabilidade da região. O plano prevê a criação de uma zona desmilitarizada no leste do país, que passaria a funcionar como uma "zona económica livre" sob supervisão internacional, condicionada à retirada mútua de tropas. Além disso, as negociações contemplam a manutenção de um exército ucraniano de 800 mil efetivos e garantias de segurança robustas -- descritas por alguns interlocutores como semelhantes ao Artigo 5.º da NATO..Em Mar-a-Lago vão discutir-se 20 pontos que poderão mudar o rumo da guerra.Reconstrução e monitorizaçãoA vertente económica e logística também assume um papel preponderante, com propostas para um investimento macivo na reconstrução das infraestruturas de gás e minerais da Ucrânia, envolvendo diretamente empresas norte-americanas. O rascunho dos 20 pontos inclui ainda um mecanismo de monitorização por satélite para o cessar-fogo e a criação de um "Conselho de Paz" que integraria representantes de Washington, da Europa e da Rússia. Está igualmente em cima da mesa a realização de um referendo nacional sobre os pontos mais sensíveis do acordo, que poderá ser precedido por uma trégua temporária de 60 dias para permitir a votação.A urgência da paz e os ativos russosUm dos pontos de maior pressão abordados por Trump foi a gestão dos ativos russos congelados, uma questão que espera ver solucionada sem demoras. O líder norte-americano, à porta da residência de Mar-a-Lago, alertou para a gravidade da situação humanitária caso o impasse persista: "Espero que isso se vá resolver rapidamente, se não muitos milhares, milhões de pessoas vão morrer. E ninguém quer isso"..Trump diz que teve conversa "produtiva" com Putin antes de receber Zelensky