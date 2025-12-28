Trump diz que teve conversa "produtiva" com Putin antes de receber Zelensky

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou este domingo, 28 de dezembro, ter mantido uma conversa telefónica de aproximadamente duas horas com o homólogo russo, Vladimir Putin, classificando o diálogo como "muito produtivo" e "positivo". Este contacto serviu de antecâmara para o encontro presencial com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que sofreu uma alteração de última hora na agenda.Inicialmente previsto para as 20h00 (hora de Lisboa), o encontro entre Trump e Zelensky foi antecipado para as 18h00. Esta mudança de horário é interpretada por analistas como um sinal da urgência que a administração norte-americana pretende imprimir às negociações de paz. Trump deverá aproveitar a reunião para transmitir a Zelensky os pontos discutidos com Putin, incluindo a possibilidade de uma cimeira presencial entre os líderes norte-americano e russo, que poderá ter lugar em Budapeste, na Hungria.A estratégia de Trump tem passado por uma abordagem de pressão dupla: por um lado, acena com o reforço do armamento de longo alcance para Kiev (como os mísseis Tomahawk) caso Moscovo não ceda; por outro, destaca os benefícios económicos para a Rússia se o conflito cessar. No entanto, o Presidente norte-americano tem mantido um tom cauteloso sobre a capacidade militar da Ucrânia em obter uma vitória total sem uma saída negociada, descrevendo a guerra como "ingloriosa"..Em Mar-a-Lago vão discutir-se 20 pontos que poderão mudar o rumo da guerra. A antecipação do encontro de hoje na Florida, na residência de Trump em Mar-a-Lago, coloca ainda mais pressão sobre os resultados imediatos desta maratona diplomática, numa altura em que o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, já se disponibilizou para acolher os próximos passos deste processo de paz em território europeu.Foi entretanto divulgado que durante o encontro bilateral entre Trump e Zelensky haverá uma pausa para que este último contacte "líderes europeus", não tendo sido especificado quais.