Trump ofereceu 135 mil dólares em dinheiro a três assessoras como "prenda" de fim de ano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ofereceu 135 mil euros em dinheiro a três assessoras da Casa Branca, segundo mostram os números da declaração financeira dos funcionários, divulgada na semana passada.

Segundo apuraram os jornais Washington Post e Politico, Natalie Harp, Margo Martin e Chamberlain Harris são colaboradoras com acesso direto ao presidente e declararam ter recebido, cada uma, 45 mil dólares em dinheiro como "prenda pelas festas de fim de ano", valor que chega a 30% do rendimento total de cada uma por ano.

Natalie Harp, de 35 anos, tornou-se conhecida depois de ter protagonizado uma polémica viral na sequência de um comentário do senador democrata Jon Ossoff sobre a relação próxima que mantém com Trump. Já Margo Martin, de 31 anos, é assessora de comunicação e costuma acompanhar Donald Trump na gravação de conteúdos para as suas redes sociais, enquanto Chamberlain Harris, de 26 anos, é assistente executiva do presidente.

Os pagamentos geraram polémica, já que a lei federal norte-americana estabelece proibições claras relativamente a pagamentos complementares aos salários dos funcionários públicos.

De acordo com o Washington Post, o presidente também ofereceu 20 mil dólares a Walt Nauta, diretor de operações da Sala Oval. Nauta, que recebe um salário anual de 175 mil dólares, foi assistente pessoal de Trump durante o seu primeiro mandato e é um dos colaboradores que acompanharam o líder durante uma recente deslocação à Turquia relacionada com uma possível ameaça de assassinato.

Os especialistas consultados pelo Post afirmaram não se recordarem de outros casos públicos em que um presidente dos Estados Unidos tenha oferecido quantias semelhantes em dinheiro a funcionários da Casa Branca.