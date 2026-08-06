Trump oferece recompensa de 25 milhões de dólares por alegado líder do mais poderoso cartel do México

O Departamento de Estado norte-americano ofereceu uma recompensa de 25 milhões de dólares (21,6 milhões de euros) em troca de informações sobre o procurado Juan Carlos González, cidadão dos Estados Unidos e alegado líder do cartel mais poderoso do México.A recompensa por González foi aumentada de 5 milhões para 25 milhões de dólares e, no total, o executivo de Donald Trump ofereceu 100 milhões de dólares por informações sobre vários líderes do Cartel Jalisco Nueva Generación, ou CJNG, e restringiu os vistos de familiares e parceiros de membros daquele grupo do crime organizado.O Departamento de Estado afirmou na quarta-feira que a medida visa "paralisar a liderança da organização", cujo alegado chefe é González ("Pelón").Trump também tem intensificado a pressão sobre o México e outras nações da América Latina para prosseguir a sua agenda de segurança.O CJNG está entre os oito cartéis mexicanos designados como organização terrorista estrangeira.O grupo sofreu um duro golpe em fevereiro, quando o líder Nemesio Rubén Oseguera Cervantes ("El Mencho") foi morto pelo exército mexicano.Os Estados Unidos deram informações para a operação, que resultou num surto de violência no estado de Jalisco.González, enteado de Oseguera Cervantes e cidadão do México e dos Estados Unidos, é apontado como novo líder do cartel, que está envolvido em todo o tipo de atividades, desde a produção de abacate até ao tráfico de drogas.O executivo Trump impôs recentemente sanções a 50 indivíduos e empresas ligadas ao cartel, incluindo González, congelando ativos e bloqueando transações financeiras com os citados.O cartel é considerado o maior do México, com presença em 21 dos 32 estados. As suas operações também se estenderam a vários países, incluindo aos Estados Unidos.A administração Trump aumentou a pressão sobre o governo da Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, para combater os cartéis de forma mais intensa, chegando a ameaçar com uma ação militar contra os grupos..EUA designam dois novos cartéis mexicanos como organizações terroristas\n