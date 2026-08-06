Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpEPA/JIM LO SCALZO
Internacional

Trump oferece recompensa de 25 milhões de dólares por alegado líder do mais poderoso cartel do México

A recompensa por González foi aumentada em 20 milhões e, no total, o executivo de Donald Trump ofereceu 100 milhões de dólares por informações sobre vários líderes do Cartel Jalisco Nueva Generación.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O Departamento de Estado norte-americano ofereceu uma recompensa de 25 milhões de dólares (21,6 milhões de euros) em troca de informações sobre o procurado Juan Carlos González, cidadão dos Estados Unidos e alegado líder do cartel mais poderoso do México.

A recompensa por González foi aumentada de 5 milhões para 25 milhões de dólares e, no total, o executivo de Donald Trump ofereceu 100 milhões de dólares por informações sobre vários líderes do Cartel Jalisco Nueva Generación, ou CJNG, e restringiu os vistos de familiares e parceiros de membros daquele grupo do crime organizado.

O Departamento de Estado afirmou na quarta-feira que a medida visa "paralisar a liderança da organização", cujo alegado chefe é González ("Pelón").

Trump também tem intensificado a pressão sobre o México e outras nações da América Latina para prosseguir a sua agenda de segurança.

O CJNG está entre os oito cartéis mexicanos designados como organização terrorista estrangeira.

O grupo sofreu um duro golpe em fevereiro, quando o líder Nemesio Rubén Oseguera Cervantes ("El Mencho") foi morto pelo exército mexicano.

Os Estados Unidos deram informações para a operação, que resultou num surto de violência no estado de Jalisco.

González, enteado de Oseguera Cervantes e cidadão do México e dos Estados Unidos, é apontado como novo líder do cartel, que está envolvido em todo o tipo de atividades, desde a produção de abacate até ao tráfico de drogas.

O executivo Trump impôs recentemente sanções a 50 indivíduos e empresas ligadas ao cartel, incluindo González, congelando ativos e bloqueando transações financeiras com os citados.

O cartel é considerado o maior do México, com presença em 21 dos 32 estados. As suas operações também se estenderam a vários países, incluindo aos Estados Unidos.

A administração Trump aumentou a pressão sobre o governo da Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, para combater os cartéis de forma mais intensa, chegando a ameaçar com uma ação militar contra os grupos.

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
EUA designam dois novos cartéis mexicanos como organizações terroristas
EUA
Donald Trump
México
cartel
Juan Carlos González
Diário de Notícias
www.dn.pt