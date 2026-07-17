EUA designam dois novos cartéis mexicanos como organizações terroristas

Os Estados Unidos classificaram o cartel de Juárez e o cartel de Los Viagras, ambos no México, como organizações terroristas estrangeiras, segundo publicação do diário oficial do governo federal.O secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que os dois grupos criminosos cometeram atos terroristas ou representam um risco grave de atos que ameacem a segurança de cidadãos, do país, da política externa ou da economia norte-americanas.Os dois novos cartéis juntam-se a outras seis organizações criminosas mexicanas que os norte-americanos consideram terroristas, incluindo o cartel de Sinaloa e o cartel Jalisco Nova Geração, reconhecidos pelas operações no narcotráfico.A administração Trump também classificou como terroristas organizações ligadas ao crime noutros países latino-americanos, nomeadamente Venezuela, Brasil, Equador e El Salvador.O presidente norte-americano começou em fevereiro de 2025 a alargar a classificação de organizações terroristas estrangeiras aos cartéis latino-americanos, permitindo que as autoridades adotem medidas mais agressivas contra esses grupos ou qualquer pessoa que lhes preste auxílio. .Trump preocupa Lula ao classificar PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas