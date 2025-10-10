Trump não ganhou o Nobel da Paz. Casa Branca já reagiu

O presidente norte-americano, Donald Trump, ainda não reagiu ao facto de não ter sido o galardoado com o Nobel da Paz deste ano - o prémio foi para a opositora venezuelana María Corina Machado. Mas a Casa Branca já o fez."O presidente Trump continuará a fazer acordos de paz, a acabar com guerras e a salvar vidas. Tem o coração de um humanitário, e nunca haverá ninguém como ele, capaz de mover montanhas com a força da sua vontade", escreveu o diretor de Comunicações da Casa Branca, Steven Cheung, no X."O Comité Nobel provou que dá prioridade à política acima da paz", concluiu..María Corina Machado vence Nobel da Paz por manter "chama da democracia acesa no meio da crescente escuridão".Noruega prepara-se para reação de Trump, se este não ganhar o Nobel da Paz.E o vencedor do Prémio Nobel da Paz não é Donald Trump