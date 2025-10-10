Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Trump não ganhou o Nobel da Paz. Casa Branca já reagiu
Trump não ganhou o Nobel da Paz. Casa Branca já reagiu

Presidente norte-americano não escondia o desejo de vencer o prémio, alegando ter já acabado com oito guerras - a última apenas há uns dias, a de Gaza.
O presidente norte-americano, Donald Trump, ainda não reagiu ao facto de não ter sido o galardoado com o Nobel da Paz deste ano - o prémio foi para a opositora venezuelana María Corina Machado. Mas a Casa Branca já o fez.

"O presidente Trump continuará a fazer acordos de paz, a acabar com guerras e a salvar vidas. Tem o coração de um humanitário, e nunca haverá ninguém como ele, capaz de mover montanhas com a força da sua vontade", escreveu o diretor de Comunicações da Casa Branca, Steven Cheung, no X.

"O Comité Nobel provou que dá prioridade à política acima da paz", concluiu.

