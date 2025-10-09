Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
E o vencedor do Prémio Nobel da Paz não é Donald Trump
O plano de paz para Gaza é demasiado recente para ter sido tomado em linha de conta e as recomendações de outros líderes só terão efeito no próximo ano. Anúncio acontece nesta sexta-feira às 10h.
