Trump não gostou dos comentários de Merz sobre o papel dos EUA no Irão e anunciou a retirada de tropas da Alemanha.
Trump não gostou dos comentários de Merz sobre o papel dos EUA no Irão e anunciou a retirada de tropas da Alemanha. Casa Branca
Internacional

Trump mantém impasse no Irão e abre frente de batalha com a NATO

Presidente dos EUA anunciou a retirada de tropas da Alemanha e ameaça fazer o mesmo em Espanha e Itália. Rubio vai a Roma para tentar amenizar relação com Leão XIV e Meloni.
Ana Meireles
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