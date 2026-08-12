Trump garante que EUA controlam estreito de Ormuz embora Irão mantenha a passagem fechada

As declarações do Presidente norte-americano surgem num momento em que as negociações entre os dois países estão estagnadas e após várias trocas de ataques que violaram o memorando de entendimento assinado em junho passado entre Washington e Teerão.

Trump sinalizou recentemente que ia apostar sobretudo na pressão económica a longo prazo sobre Teerão, afastando, neste momento, potenciais novos ataques contra a República Islâmica.

Aquando da suspensão da última ofensiva norte-americana, no início de agosto, vários órgãos de comunicação social dos Estados Unidos noticiaram que Washington estava a atravessar uma escassez nas reservas de mísseis.

Trump admitiu na semana passada que as forças destacadas no Médio Oriente enfrentavam uma escassez de alguns tipos de armamento, mas garantiu que tinham munições suficientes para a guerra contra o Irão.

Apesar do hiato nas hostilidades entre iranianos e norte-americanos, uma nova frente de conflito está a ameaçar a região devido aos contínuos ataques dos rebeldes huthis do Iémen a navios e interesses sauditas e do Governo iemenita reconhecido internacionalmente.

Na terça-feira, um duplo ataque a um navio de bandeira alemã matou pelo menos seis pessoas, três das quais eram cidadãos paquistaneses.

O ministro dos Negócios Estrangeiros paquistanês, Ishaq Dar, condenou esta quarta-feira o ataque perpetrado pelos rebeldes pró-iranianos contra o navio perto do estreito de Bab el-Mandeb, afirmando que três cidadãos do Paquistão tinham sido mortos no ataque e que outro tinha ficado ferido.

"Tais ataques colocam em risco vidas inocentes, constituem uma violação do direito internacional e representam uma grave ameaça à liberdade de navegação, à segurança marítima e à segurança da navegação comercial no mar Vermelho", afirmou Ishaq Dar numa publicação na rede social X.