Trump rejeita pedido de compensações do Irão e exige que Teerão pague indemnizações aos EUA

O presidente norte-americano, Donald Trump, rejeitou a ideia de que o Irão devia receber compensações pelos danos causados durante a guerra, alegando que são os EUA que deviam exigir o pagamento de indemnizações a Teerão."Vejo que representantes da República Islâmica do Irão estão a pedir compensações pelos danos causados durante o conflito militar dos últimos cinco meses (que começou porque ELES NÃO TERÃO UMA ARMA NUCLEAR), apesar de esse tema nunca ter sido mencionado em nenhuma das nossas negociações ou reuniões!", escreveu Trump na Truth Social.."Mas é uma ideia interessante, porque agora também estou a exigir compensações ao Irão por todas as pessoas que matou e feriu gravemente com as suas bombas de beira de estrada e nos muitos conflitos pelos quais é conhecido", acrescentou o presidente.Trump defende que o regime iraniano também deve indemnizar as famílias de manifestantes mortos pela repressão interna e das dezenas de milhares de pessoas mortas nos últimos meses - falando em 52 mil vítimas."Instruí os meus representantes para defenderem firmemente esta posição em todas as negociações futuras", concluiu o presidente.A mensagem de Trump surgiu depois de responsáveis iranianos terem voltado a exigir compensações pelos danos causados durante a guerra e terem associado essa exigência às negociações sobre a reabertura do Estreito de Ormuz. .Irão: Trump volta a ameaçar Teerão e exige acordo ou "rendição total".Irão: Omã afirma que negociações sobre Ormuz são positivas mas alerta para ataques.Presidente do Irão diz que o país enfrenta "guerra total". Reabertura de Ormuz só quando EUA aceitar condições