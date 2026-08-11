EUA e Irão têm trocado exigências sobre o Estreito de Ormuz.
EUA e Irão têm trocado exigências sobre o Estreito de Ormuz.EPA / ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

Araghchi diz que o Irão “surpreendeu o mundo” na guerra contra os EUA

Paquistão acreditava esta terça-feira que Washington e Teerão estariam perto de um acordo.
Ana Meireles
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Seyed Abbas Araghchi
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