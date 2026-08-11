Araghchi diz que o Irão “surpreendeu o mundo” na guerra contra os EUA

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, afirmou esta terça-feira, 11 de agosto, que o seu país “surpreendeu o mundo inteiro” na guerra contra os Estados Unidos e Israel, provando “ser uma potência forte e invencível”.“As nossas forças armadas fizeram enormes sacrifícios e conseguiram incapacitar e derrotar aquele que era, ostensivamente, o maior exército do mundo. Isto não é um slogan, é uma realidade que o mundo inteiro está a reconhecer”, prosseguiu o líder da diplomacia iraniana, citado pela AP, acrescentando que “na guerra recente, foi a República Islâmica do Irão que se provou perante o mundo e demonstrou ser uma potência resiliente e invencível”.Araghchi recebeu esta terça-feira à tarde em Teerão o ministro do Interior do Paquistão, Syed Mohsin Raza Naqvi, para conversações sobre um potencial acordo de paz com os Estados Unidos. De acordo com a emissora iraniana IRIB, Naqvi reuniu-se também o seu homólogo iraniano, Eskandar Momeni. De recordar que o Paquistão tem atuado como mediador entre Washington e Teerão, juntamente com Omã e o Qatar, para tentar levar as duas partes a algum tipo de acordo.Esta terça-feira também, mas em Islamabad, o ministro da Defesa do Paquistão, Khawaja Asif, disse à Bloomberg que os Estados Unidos e o Irão estariam perto de “algum tipo de acordo”.“As coisas estão a caminhar novamente para um acordo de paz ou para uma negociação”, revelou Asif, sublinhando que “os sinais dos últimos dois ou três dias indicam que estamos perto de algum tipo de acordo”.Na segunda-feira, Donald Trump declarou que, tendo em contra que o Irão pretendia receber compensações por danos de guerra num potencial acordo para reabrir o estreito de Ormuz, ele pretendia fazer o mesmo pelos EUA. “Da mesma forma, exijo indemnizações ao Irão por todas as pessoas que mataram e feriram gravemente com as suas bombas à beira das estradas e em muitos conflitos”, escreveu o presidente norte-americano na Truth Social.Trump referiu ainda na mesma publicação que tinha instruído os seus representantes para “incluir isto firmemente em todas e quaisquer negociações futuras”..O “impasse mutuamente doloroso” dos EUA e do Irão.Irão vê memorando de entendimento como sinal de derrota dos EUA