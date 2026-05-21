Lai Ching-te, presidente de Taiwan, disse aos jornalistas que, se falar com Trump, dirá que “país algum tem o direito de anexar Taiwan” e que a “democracia e a liberdade também não devem ser vistas como provocação”.
Lai Ching-te, presidente de Taiwan, disse aos jornalistas que, se falar com Trump, dirá que “país algum tem o direito de anexar Taiwan” e que a “democracia e a liberdade também não devem ser vistas como provocação”.FOTO: EPA/RITCHIE B. TONGO
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Trump entre a espada de Pequim e a muralha de Taipé

Presidente dos EUA disse que iria falar com homólogo de Taiwan, com venda de armas e advertências de Xi em pano de fundo.
César Avó
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