Trump elogia “o mais formidável dos reis” no encerramento da visita de Carlos III

O presidente norte-americano, Donald Trump, considerou esta quinta-feira (30 de abril) o monarca Carlos III do Reino Unido "o mais formidável dos reis", numa cerimónia de despedida na Casa Branca que concluiu a visita de Estado destinada a reforçar os laços bilaterais."É um grande rei — o mais formidável dos reis, na minha opinião", sublinhou Trump aos jornalistas quando o monarca britânico e a rainha Camila chegaram à Casa Branca."Pessoas incríveis. Precisamos de mais pessoas como eles no nosso país", acrescentou o presidente norte-americano alguns minutos depois, enquanto o casal real se retirava após um aperto de mão e algumas palavras.Fascinado pela monarquia e pelo seu cerimonial, Trump alude regularmente à ideia de se tornar rei.Na terça-feira voltou a escrever na rede Truth Social que "sempre quis viver no Palácio de Buckingham".A Casa Branca publicou uma fotografia sua com Carlos na sua conta no X com a legenda "DOIS REIS" e um pequeno 'emoji' de uma coroa.A visita de Estado, no ano do 250.º aniversário da independência norte-americana, ocorreu num momento em que a "relação especial" entre Londres e Washington atravessa turbulência, com Donald Trump a desaprovar as reservas expressas pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, relativamente à guerra no Irão e a sua recusa em permitir a utilização de bases britânicas durante os primeiros ataques aéreos norte-americanos contra Teerão.O rei Carlos III e a rainha Camila visitaram hoje o Cemitério Nacional de Arlington, nos arredores de Washington, antes de um encontro agendado com nativos norte-americanos.O casal real parte ainda esta quinta-feira para as Bermudas, território britânico no Oceano Atlântico.