Trump elogia Lula após reunião na Casa Branca: “Muito dinâmico”

O Presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, elogiou hoje o chefe de Estado brasileiro, Lula da Silva, classificando-o de “muito dinâmico” e afirmando que a reunião entre os dois correu muito bem. "Acabo de concluir minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, o muito dinâmico Presidente do Brasil. Discutimos muitos temas, incluindo comércio e, especificamente, tarifas”, escreveu Trump na sua rede social. “A reunião foi muito boa. Nossos representantes têm reuniões agendadas para discutir alguns pontos-chave. Outras reuniões serão agendadas nos próximos meses, conforme necessário", finalizou.Lula da Silva desembarcou em Washington na noite de quarta-feira acompanhado dos ministros de Relações Exteriores, Mauro Vieira, da Fazenda (Finanças), Dario Durigan, de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Márcio Elias. Completam a comitiva ainda o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, além do chefe da Polícia Federal brasileira, Andrei Rodrigues. Segundo noticiou a imprensa brasileira, Trump ligou para Lula da Silva na última sexta-feira e tiveram uma conversa de 40 minutos classificada por autoridades do Palácio do Planalto como “amistosa”. O ponto alto da conversa teria sido o momento em que o Presidente dos EUA disse “i love you” (eu amo você) a Lula da Silva, segundo relato de pessoas que acompanharam a conversa e descreveram o diálogo à imprensa local.O encontro entre os dois líderes acontece após um ano tenso da política de tarifas dos EUA sobre o Brasil e atritos diplomáticos entre os dois países.Segundo o programa, os Presidentes tiveram uma reunião bilateral no Salão Oval na Casa Branca e, na sequência, um almoço de trabalho. Tanto Trump quanto Lula da Silva publicaram fotos do encontro nas redes sociais, o que afastou a possibilidade de encontro tenso entre os chefes de Estado dos dois países. “Reunião muito produtiva com o Presidente dos Estados Unidos, na Casa Branca”, lê-se na legenda de uma foto publicada por Lula da Silva nas redes sociais, ocasião em que ambos aparecem nas imagens sorrindo para as câmaras e apertando às mãos. O Governo do Brasil também fez uma publicação nas redes sociais para comentar a reunião entre Lula e Trump, com a legenda "Diálogo e respeito"."Brasil e EUA sempre foram parceiros e mantêm uma relação de amizade e respeito há mais de 200 anos. O encontro entre os chefes de Estado durou mais de três horas, durante as quais eles trataram de temas importantes para os dois países e para o mundo", lê-se na mensagem. Ainda hoje, Lula da Silva tem prevista uma conferência de imprensa na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos antes de regressar a Brasília. .Com Eusébio e uma bica, Lula puxou pelo ego português.Lula mostra-se “feliz” pela retirada de tarifas por parte dos Estados Unidos\n\n