Trump e a guerra no Irão. "Já ganhámos, mas quero ganhar por uma margem ainda maior"

"Destruímos tudo", afirmou o presidente dos Estados Unidos sobre o que considera ser o sucesso da ofensiva militar contra o Irão. Donald Trump refere que a operação Fúria Épica enfraqueceu, de forma severa, Teerão ao nível militar e económico - devido ao bloqueio naval aos portos iranianos."Já ganhámos, mas quero ganhar por uma margem ainda maior", disse o presidente norte-americano em entrevista ao canal de televisão Newsmax. "Destruímos a sua marinha, destruímos a sua força aérea", garantiu Trump, fazendo ainda referência à destruição do "equipamento antiaéreo" iraniano. "A sua liderança está destruída", sublinhou.Trump considera que a devastação é de tal ordem que o Irão precisaria de 20 anos para conseguir recuperar, "se é que conseguem reconstruir-se", disse na mesma entrevista.Afirmou também que a economia iraniana "está a entrar em colapso", que Teerão "não consegue vender petróleo" devido ao bloqueio naval dos EUA, que considera estar a ser "100% eficaz"."Na verdade, acho que o que estou a fazer é muito popular", assumiu. "O mundo está a agradecer-me, porque não devia ser eu a fazê-lo. Outros presidentes deviam tê-lo feito muito antes de mim, e outros países deviam tê-lo feito", reiterou Trump, que voltou a referir que não tem apoio da NATO nesta operação contra o Irão.Apesar de enumerar os sucessos das operações militares norte-americanas no Médio Oriente, Donald Trump considera que, "na verdade, não é suficiente". "Precisamos de ter garantias de que nunca terão uma arma nuclear", declarou.Para o presidente republicano, Teerão utilizaria uma arma nuclear caso conseguisse adquiri-la. "Posso garantir-vos que o Irão utilizaria a arma nuclear se a tivesse", afirmou. "Não lhes vamos dar oportunidade de o fazer", acrescentou Trump, que rejeita o uso por parte do Irão de material nuclear para fins civis. "Ou vão ter uma arma nuclear, ou não vão ter. E se tiverem, estão em grandes apuros", avisou o presidente dos EUA. .Trump diz que Merz deve passar "menos tempo a interferir" no conflito com o Irão.Trump rejeita proposta do Irão e mantém bloqueio naval até haver acordo nuclear