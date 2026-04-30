Trump diz que Merz deve passar "menos tempo a interferir" no conflito com o Irão

O presidente dos Estados Unidos voltou esta quinta-feira, 30 de abril, a criticar a posição do chanceler alemão em relação à guerra no Irão. Numa mensagem nas redes sociais, Donald Trump considera que Friedrich Merz deve passar menos tempo a interferir no conflito do Médio Oriente e a dedicar-se mais a acabar com a guerra na Ucrânia."O chanceler da Alemanha deveria dedicar mais tempo a pôr fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia (onde tem sido totalmente ineficaz!) e a recuperar o seu país em crise, especialmente no que diz respeito à imigração e à energia, e menos tempo a interferir com aqueles que estão a eliminar a ameaça nuclear do Irão, tornando assim o mundo, incluindo a Alemanha, um lugar mais seguro", lê-se na mensagem que o presidente norte-americano publicou na Truth Social.. Antes, na mesma rede social, Donald Trump anunciou que os EUA estavam a "estudar e a analisar a possível redução das tropas na Alemanha, devendo ser tomada uma decisão nos próximos dias". Uma informação que já mereceu uma reação por parte do ministro dos Negócios Estrangeiros alemão. Johann Wadephul referiu que a Alemanha estava "preparada" para abordar a redução da presença americana, mas afirmou que as grandes bases norte-americanas no país não estavam em discussão."Estamos preparados para isso, estamos a discutir o assunto de perto e num espírito de confiança em todos os órgãos da NATO, e aguardamos decisões dos americanos sobre esta matéria", afirmou, citado pelo The Guardian. Disse estar "tranquilo" em relação à redução das tropas norte-americanas, mas afirmou que as grandes bases dos EUA na Alemanha "não estão, de forma alguma, em discussão", afirmando que, por exemplo, a base aérea de Ramstein tinha "uma função insubstituível" tanto para Washington como para Berlim. . Antes de avançar com a hipótese de reduzir a presença dos EUA na Alemanha, Trump tinha afirmado que Merz "não sabe do que fala", quando o assunto é o conflito no Médio Oriente. Isto depois de o chanceler alemão ter declarado que os EUA estavam a ser humilhados pelo Irão e que Washington não tinha uma estratégia para sair da guerra.No início da semana, durante um debate com estudantes de uma escola secundária alemã, Merz afirmou: "Os iranianos, ao que parece, são mais fortes do que pensávamos, e os norte-americanos, ao que parece, também carecem de uma estratégia verdadeiramente convincente nas negociações".O chanceler alemão disse que os norte-americanos "envolveram-se nesta guerra no Irão, evidentemente, sem qualquer estratégia", segundo a agência de notícias alemã DPA. "Há toda uma nação inteira que está a ser humilhada pelos dirigentes iranianos", criticou. A resposta de Donald Trump não tardou, com críticas a Friedrich Merz. O chanceler alemão "acha que não há problema em o Irão ter uma arma nuclear. Ele não sabe do que fala! Se o Irão tivesse uma arma nuclear, o mundo inteiro seria refém", escreveu o presidente norte-americano nas redes sociais."Estou a fazer algo com o Irão, neste momento, que outras nações, ou presidentes, já deveriam ter feito há muito tempo", afirmou ainda Trump, que criticou a gestão de Merz: "Não é à toa que a Alemanha está tão mal, tanto a nível económico como noutros aspetos"..Irão: Novo líder supremo diz que o único lugar para os americanos no Golfo Pérsico é “no fundo das suas águas”