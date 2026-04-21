Cancelada viagem de JD Vance ao Paquistão para negociações de paz enquanto os EUA aguardam proposta iraniana

A viagem do vice-presidente norte-americano JD Vance a Islamabad, capital do Paquistão, onde iria liderar as conversações de paz com o Irão, foi cancelada esta terça-feira, segundo um funcionário da Casa Branca citado pela CNN.JD Vance viajaria acompanhado pelo enviado especial Steve Witkoff e pelo conselheiro sénior Jared Kushner para liderar a delegação americana.“Após o presidente Trump confirmar na [rede social] Truth Social que os Estados Unidos aguardam uma proposta do Irão, a viagem ao Paquistão não acontecerá hoje. Quaisquer atualizações sobre reuniões presenciais serão anunciadas pela Casa Branca”, disse o mesmo responsável em comunicado.