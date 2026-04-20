Novo mural em Teerão, desta vez tendo como alvo a Marinha norte-americana.
Novo mural em Teerão, desta vez tendo como alvo a Marinha norte-americana.EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

Sinais contraditórios horas antes do fim do cessar-fogo entre EUA e Irão

Até a data em que expira a pausa nas hostilidades não é clara. Islamabad confiante de que as duas partes se reúnam, apesar das reservas iranianas desencadeadas pelo navio apresado pelos EUA.
César Avó
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