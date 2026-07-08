Trump diz que o cessar-fogo com o Irão terminou

Donald Trump assegura que, na sua opinião, o cessar-fogo com o Irão está “acabado”."Para mim, acabou. Falo com os meus negociadores, eles querem negociar com gente boa", disse esta manhã em Ancara, onde decorre a cimeira da NATO, acrescentado que do lado do Irão o que encontra é "escumalha", "pessoas doentes, cruéis e violentas que se tivessem uma arma nuclear, usá-la-iam”.Para o presidente dos Estados Unidos, os negocadores podem manter conversações mas, na sua opinião, trata-se de "uma perda de tempo negociar com mentirosos”.