Trump diz que gostaria de terceiro mandato mas reconhece limite constitucional

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou que gostaria de voltar a candidatar-se à Casa Branca em 2028, mas reconheceu que a Constituição impede um terceiro mandato presidencial.

"Adoraria voltar a candidatar-me se tivesse oportunidade, mas a redação [da Constituição] é muito rigorosa", afirmou Trump numa entrevista ao podcast Pod Force One, do jornal The New York Post, cuja divulgação está prevista para esta segunda-feira.

Na conversa com a jornalista Miranda Devine, gravada na passada sexta-feira, o Presidente voltou a manifestar interesse em disputar as próximas eleições presidenciais, apesar das limitações constitucionais.

"Adoraria candidatar-me, mas não há problema. Sabe, ainda nos restam mais de dois anos. É muito tempo. Podemos fazer muitas coisas durante esse período", declarou Trump, que já tinha admitido anteriormente a possibilidade de procurar um terceiro mandato, chegando a sugerir que existiriam formas de contornar as restrições legais.

Numa entrevista telefónica à NBC News, em 30 de março de 2025, Trump afirmou que "não estava a brincar" quando abordava a hipótese de voltar a candidatar-se e acrescentou que existiam "métodos para o fazer".

A 22.ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos estabelece, contudo, que nenhuma pessoa pode ser eleita Presidente mais de duas vezes.

A disposição aplica-se independentemente de os mandatos serem consecutivos, pelo que Trump, eleito em 2016 e novamente em 2024, não poderá candidatar-se a um terceiro mandato ao abrigo das regras constitucionais em vigor.

As declarações surgem na véspera das eleições intercalares norte-americanas, que determinarão a composição do Congresso durante os últimos dois anos do atual mandato presidencial.

Na terça-feira, os eleitores escolherão os 435 membros da Câmara dos Representantes e cerca de um terço dos 100 senadores, além de governadores em 36 estados e numerosos responsáveis locais.

As últimas sondagens apontam para uma vantagem dos democratas na disputa pelo controlo do Congresso, incluindo em vários estados tradicionalmente favoráveis ao Partido Republicano.

Os resultados poderão determinar se Trump continuará a governar com maiorias republicanas nas duas câmaras ou se terá de enfrentar um Congresso parcial ou totalmente controlado pela oposição democrata.