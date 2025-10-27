Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Donald Trump foi recebido pelo imperador Naruhito antes da reunião com a nova primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi.
Donald Trump foi recebido pelo imperador Naruhito antes da reunião com a nova primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi. EPA / CASA IMPERIAL DO JAPÃO
Internacional

Líderes asiáticos elogiam Trump, o “pacificador”, a meio de tensão nos EUA

Trump recebe louros por acordos de paz durante viagem que ficará marcada pela reunião com Xi. Mas nos EUA milhões de funcionários contam cêntimos e há quem tenha de recorrer a ajuda alimentar.
César Avó
Donald Trump
Republicanos
Democratas
Xi Jinping
shutdown
