Trump deverá dar prazo limitado ao Irão para apresentar proposta. Dois navios apreendidos no estreito de Ormuz

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou que um segundo militar francês ao serviço da FINUL, a missão da ONU no Líbano, morreu esta quarta-feira “em consequência de ferimentos” infligidos no sábado pelo movimento xiita libanês Hezbollah."O cabo-chefe Anicet Girardin, do 132.º Regimento de Infantaria Cinotécnica de Suippes, repatriado ontem (terça-feira) do Líbano, onde tinha sido gravemente ferido por combatentes do Hezbollah, morreu esta manhã em consequência dos ferimentos”, informou Macron numa mensagem divulgada nas redes sociais. O cabo foi ferido na “mesma emboscada” em que “combatentes do Hezbollah” mataram o primeiro militar francês, o suboficial Florian Montorio, referiu o presidente francês.