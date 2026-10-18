Um cartaz eleitoral de Benjamin Netanyahu.
Um cartaz eleitoral de Benjamin Netanyahu.FOTO:EPA/ABIR SULTAN
Internacional

Trump declara apoio "total e inequívoco" a Netanyahu a dias das legislativas israelitas

Presidente dos EUA, que no passado chegou a dizer que o primeiro-ministro israelita estava "completamente louco", elogia "Bibi" numa mensagem na Truth Social.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a

O presidente norte-americano, Donald Trump, declarou o seu apoio "total e inequívoco" a Benjamin Netanyahu para as eleições legislativas de 27 de outubro, apelidando-o de "primeiro-ministro guerreiro" e "um grande parceiro pela paz no combate à República Islâmica no Irão".

Netanyahu já agradeceu no X o "tremendo apoio" e o "trabalho conjunto" com Trump, dizendo que "juntos vamos concluir a missão". E partilhou a mensagem completa do presidente em hebraico.

Numa mensagem na Truth Social, Trump refere o apoio de Israel na guerra contra o Irão, lembrando que seria uma questão de tempo até Teerão cumprir a promessa de "morte a Israel" e "morte à América". Algo que agora diz não será possível, alegando que os iranianos "têm sido sistematicamente destruídos, tanto a nível militar como financeiro".

"A não ser que mudem de postura — e rapidamente —, em breve terminaremos o serviço. Se Israel tiver o líder errado — ou seja, qualquer pessoa que não seja o Bibi [nome pela qual é conhecido Netanyahu] —, a América terá de realizar esse trabalho por si própria, e eu não estou disposto a fazê-lo", escreveu o presidente dos EUA.

"Netanyahu tem sido forte, corajoso e brilhante perante uma oposição tremenda, incluindo a que vem de dentro do próprio Israel. Apesar de tudo isto, ele resistiu e, na verdade, prosperou!", elogiou Trump, que no passado chegou a dizer que ele era "completamente louco".

"Pessoas comuns, em situações destas, teriam sucumbido à pressão — mas Bibi não sucumbiu; pelo contrário, tornou-se ainda mais forte, e mantém essa mesma força até aos dias de hoje", acrescentou o presidente, explicando que "este é o tipo de parceiro que os EUA exigem a Israel, um país pelo qual tanto fizeram".

"Que esta carta sirva de demonstração do meu apoio total e inequívoco a Bibi Netanyahu na sua próxima disputa pela reeleição como primeiro-ministro de Israel", escreveu Trump, terminando a mensagem, com maiúsculas: "BIBI NETANYAHU NUNCA OS DECEPCIONARÁ!"

Israel vai às urnas a 27 de outubro e as sondagens apontam para a vitória do partido Yashar!, do ex-chefe do Estado-maior das Forças de Defesa de Israel Gadi Eisenkot, sobre o Likud de Netanyahu. Contudo, nenhum dos blocos, seja o da oposição seja o do governo, consegue chegar aos 61 deputados necessários para ter a maioria no Knesset.

Um cartaz eleitoral de Benjamin Netanyahu.
Trump e Bibi: o choque dos aliados com objetivos diferentes na guerra
Um cartaz eleitoral de Benjamin Netanyahu.
"És completamente louco". Trump irritado com Netanyahu em conversa telefónica
EUA
Donald Trump
Internacional
Israel
Benjamin Netanyahu
Diário de Notícias
www.dn.pt