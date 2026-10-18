Trump declara apoio "total e inequívoco" a Netanyahu a dias das legislativas israelitas

"Netanyahu tem sido forte, corajoso e brilhante perante uma oposição tremenda, incluindo a que vem de dentro do próprio Israel. Apesar de tudo isto, ele resistiu e, na verdade, prosperou!", elogiou Trump, que no passado chegou a dizer que ele era "completamente louco".

"Pessoas comuns, em situações destas, teriam sucumbido à pressão — mas Bibi não sucumbiu; pelo contrário, tornou-se ainda mais forte, e mantém essa mesma força até aos dias de hoje", acrescentou o presidente, explicando que "este é o tipo de parceiro que os EUA exigem a Israel, um país pelo qual tanto fizeram".

"Que esta carta sirva de demonstração do meu apoio total e inequívoco a Bibi Netanyahu na sua próxima disputa pela reeleição como primeiro-ministro de Israel", escreveu Trump, terminando a mensagem, com maiúsculas: "BIBI NETANYAHU NUNCA OS DECEPCIONARÁ!"

Israel vai às urnas a 27 de outubro e as sondagens apontam para a vitória do partido Yashar!, do ex-chefe do Estado-maior das Forças de Defesa de Israel Gadi Eisenkot, sobre o Likud de Netanyahu. Contudo, nenhum dos blocos, seja o da oposição seja o do governo, consegue chegar aos 61 deputados necessários para ter a maioria no Knesset.