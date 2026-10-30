Trump chama "país de merda" à Noruega. Recebe um 'best of' dos "belos e turísticos" WC noruegueses
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou "país de merda" à Noruega por não lhe atribuírem o Nobel da Paz e recebeu agora um best of dos "belos e turísticos" WC noruegueses, numa campanha da agência oficiald e promoção turística, a Visit Norway.
Num comício em Port Huron, no Michigan, no passado domingo, Donald Trump referiu-se à Noruega daquela forma e acrescentou que receberia imigrantes de alguns países, mas não deste país nórdico e disse porquê: “Não me deram o Prémio Nobel [da Paz]. Por isso, não quero ninguém da Noruega.”
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Noruega, Espen Barth Eide, respondeu às declarações de Trump na segunda-feira, sublinhando que o comité do Nobel é independente, embora a distinção do prémio para a Paz seja entregue em Oslo por decisão do Comité Nobel Norueguês, mas a polémico e a troca de argumentos tem prosseguido e num tom bastante inflamado.
Uma delas da agência oficial de promoção turística Visit Norway. Numa campanha engenhosa nas redes sociais e nos Media, a agência destaca justamente um de seus elementos mais peculiares: os famosos WC públicos em sítios com paisagens naturais de uma beleza extraordinária.
Com o slogan Make shithouses great again (Vamos tornar as casas de merda grandiosas novamente), num clara alusão ao slogan político de Trump, Make America Great Again (Tornar a América grande novamente), a Visit Norway fez uma espécie de best of das instalações que se tornaram verdadeiros ícones arquitetónicos do país, projetados por renomados escritórios de arquitetura e integrados nas rotas turísticas que atraem milhares de visitantes todos os anos.