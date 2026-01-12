Trump apresenta-se como presidente interino da Venezuela em imagem partilhada nas redes sociais

Donald Trump assume-se, nas redes sociais, como presidente interino da Venezuela, embora Delcy Rodríguez esteja a desempenhar o cargo após a captura, pelos EUA, de Nicolás Maduro, o agora líder deposto do país.Numa fotografia inspirada numa página da Wikipedia e partilhada esta segunda-feira (12 de janeiro) na sua rede social, a Truth Social, Trump apresenta-se como "presidente interino da Venezuela", além de presidente dos EUA. .A descrição que surge por baixo da fotografia de Donald Trump, como se de uma página de Wikipedia se tratasse, reforça a posição do presidente norte-americano no que se refere à supervisão da Venezuela.Recentemente, em entrevista ao ao The New York Times, Trump admitiu que "só o tempo dirá" quanto tempo vai durar a gestão norte-americana em Caracas.Questionado sobre se seriam três meses, seis meses, um ano ou mais, o presidente dos EUA afirmou: "Eu diria muito mais tempo do que isso". "Vamos reconstruir a Venezuela de uma forma muito lucrativa", assegurou. Trump tem referido que mantém uma boa relação com a nova líder da Venezuela, que sucedeu a Nicolás Maduro, que, juntamente com a mulher, Cilia Flores, aguarda julgamento na prisão, nos EUA. "Eles estão a tratar-nos com muito respeito, estamos a dar-nos muito bem com a administração que está lá neste momento – estão a dar-nos tudo aquilo que consideramos que é necessário”, referiu o presidente norte-americano na mesma entrevista.Já este domingo (11 de janeiro), Trump admitiu a possibilidade de um encontro com a líder interina da Venezuela. A bordo do Air Force One, avião presidencial, foi questionado sobre se uma reunião com Delcy Rodríguez estava nos seus planos. "Em algum momento, sim", respondeu, tendo adiantado que Washington estava a trabalhar "muito bem" com Caracas. .Papa Leão XIV recebe María Corina Machado antes da líder da oposição venezuelana se reunir com Trump.EUA garantem que Chevron, Shell e Repsol vão começar já a aumentar investimento na Venezuela.Maduro diz-se inocente em tribunal. Irmãos Rodríguez consolidam controlo total sobre o Estado venezuelano