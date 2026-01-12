Trump apresenta-se como presidente interino da Venezuela em imagem partilhada nas redes sociais

Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O presidente norte-americano admitiu que a gestão dos EUA sobre a Venezuela pode durar anos e mostrou-se disponível para uma reunião com Delcy Rodríguez, a sucessora de Nicolás Maduro.
Susete Henriques
Donald Trump assume-se, nas redes sociais, como presidente interino da Venezuela, embora Delcy Rodríguez esteja a desempenhar o cargo após a captura, pelos EUA, de Nicolás Maduro, o agora líder deposto do país.

Numa fotografia inspirada numa página da Wikipedia e partilhada esta segunda-feira (12 de janeiro) na sua rede social, a Truth Social, Trump apresenta-se como "presidente interino da Venezuela", além de presidente dos EUA.

A descrição que surge por baixo da fotografia de Donald Trump, como se de uma página de Wikipedia se tratasse, reforça a posição do presidente norte-americano no que se refere à supervisão da Venezuela.

Recentemente, em entrevista ao ao The New York Times, Trump admitiu que "só o tempo dirá" quanto tempo vai durar a gestão norte-americana em Caracas.

Questionado sobre se seriam três meses, seis meses, um ano ou mais, o presidente dos EUA afirmou: "Eu diria muito mais tempo do que isso". "Vamos reconstruir a Venezuela de uma forma muito lucrativa", assegurou.

Trump tem referido que mantém uma boa relação com a nova líder da Venezuela, que sucedeu a Nicolás Maduro, que, juntamente com a mulher, Cilia Flores, aguarda julgamento na prisão, nos EUA. "Eles estão a tratar-nos com muito respeito, estamos a dar-nos muito bem com a administração que está lá neste momento – estão a dar-nos tudo aquilo que consideramos que é necessário”, referiu o presidente norte-americano na mesma entrevista.

Já este domingo (11 de janeiro), Trump admitiu a possibilidade de um encontro com a líder interina da Venezuela.

A bordo do Air Force One, avião presidencial, foi questionado sobre se uma reunião com Delcy Rodríguez estava nos seus planos. "Em algum momento, sim", respondeu, tendo adiantado que Washington estava a trabalhar "muito bem" com Caracas.

