Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Leão XIV com María Corina Machado.
Leão XIV com María Corina Machado.EPA
Internacional

Papa Leão XIV recebe María Corina Machado antes da líder da oposição venezuelana se reunir com Trump

Encontro anunciado pela sala de imprensa do Vaticano, sem dar mais pormenores.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a

O papa Leão XIV recebeu esta segunda-feira (12 de janeiro), em audiência privada no Vaticano, a líder da oposição venezuelana, María Corina Machado.

O encontro, anunciado pela Sala de Imprensa do Vaticano, não tinha sido anunciado previamente e não foram dados mais pormenores.

A reunião do Vaticano ocorre na véspera de María Corina Machado viajar para os EUA, onde tem previsto um encontro com o presidente norte-americano, Donald Trump, esta terça ou quarta-feira.

Leão XIV, o primeiro papa norte-americano, pediu que a Venezuela se mantenha um país independente após a captura do líder venezuelano Nicolás Maduro pelas forças norte-americanas, sob ordens de Trump.

Audiência privada entre o papa e a líder da oposição venezuelana.
Audiência privada entre o papa e a líder da oposição venezuelana.EPA

Num importante discurso sobre política externa na sexta-feira (9 de janeiro), o papa condenou o uso da força militar como meio de alcançar objetivos diplomáticos e apelou à proteção dos direitos humanos na Venezuela.

Segundo o The Washington Post, o Vaticano tentou negociar a possibilidade de Maduro se exilar na Rússia, antes da sua captura.

O papa Leõa XIV e María Corina Machado.
O papa Leõa XIV e María Corina Machado.EPA

A reunião com o papa é a primeira de María Corina Machado desde os encontros que manteve em Oslo, na sequência da cerimónia de entrega do Nobel da Paz.

A líder opositora parece disposta a entregar o seu Nobel a Trump, tendo o Instituto Nobel dito entretanto que não o pode fazer.

Leão XIV com María Corina Machado.
Instituto Nobel diz que María Corina Machado não pode dar prémio da Paz a Trump
Internacional
Venezuela
María Corina Machado
Vaticano
Atualidade
Papa Leão XIV

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt