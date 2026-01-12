Papa Leão XIV recebe María Corina Machado antes da líder da oposição venezuelana se reunir com Trump

O papa Leão XIV recebeu esta segunda-feira (12 de janeiro), em audiência privada no Vaticano, a líder da oposição venezuelana, María Corina Machado. O encontro, anunciado pela Sala de Imprensa do Vaticano, não tinha sido anunciado previamente e não foram dados mais pormenores. A reunião do Vaticano ocorre na véspera de María Corina Machado viajar para os EUA, onde tem previsto um encontro com o presidente norte-americano, Donald Trump, esta terça ou quarta-feira. Leão XIV, o primeiro papa norte-americano, pediu que a Venezuela se mantenha um país independente após a captura do líder venezuelano Nicolás Maduro pelas forças norte-americanas, sob ordens de Trump..Num importante discurso sobre política externa na sexta-feira (9 de janeiro), o papa condenou o uso da força militar como meio de alcançar objetivos diplomáticos e apelou à proteção dos direitos humanos na Venezuela.Segundo o The Washington Post, o Vaticano tentou negociar a possibilidade de Maduro se exilar na Rússia, antes da sua captura..A reunião com o papa é a primeira de María Corina Machado desde os encontros que manteve em Oslo, na sequência da cerimónia de entrega do Nobel da Paz. A líder opositora parece disposta a entregar o seu Nobel a Trump, tendo o Instituto Nobel dito entretanto que não o pode fazer. .Instituto Nobel diz que María Corina Machado não pode dar prémio da Paz a Trump