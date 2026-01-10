Instituto Nobel diz que María Corina Machado não pode dar prémio da Paz a Trump

O Instituto Nobel da Noruega esclareceu esta sábado, 10 de janeiro, que María Corina Machado não pode doar o Nobel da Paz ao presidente dos Estados Unidos, como afirmou ser sua intenção, nem a qualquer outra pessoa.“Uma vez anunciado, o Prémio Nobel da Paz não pode ser revogado, transferido ou partilhado com terceiros”, afirmou o instituto num breve comunicado. “A decisão é final e irrevogável”, acrescentou.O comunicado surgiu depois de María Corina Machado ter afirmado que gostaria de entregar ou partilhar o prémio com Trump, que supervisionou a operação dos Estados Unidos para capturar o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que enfrenta acusações de tráfico de droga em Nova Iorque.“Eu adoraria poder dizer-lhe pessoalmente que nós acreditamos — o povo venezuelano, porque este é um prémio do povo venezuelano — que queremos entregá-lo a ele e partilhá-lo com ele”, disse a líder da oposição venezuelana ao apresentador da Fox News, Sean Hannity, na segunda-feira.“O que ele fez é histórico. É um enorme passo para uma transição democrática”, acrescentou.María Corina Machado dedicou o prémio a Trump assim que foi anunciada como vencedora.O presidente dos Estados Unidos fez campanha para ser distinguido com o Nobel da Paz desde que regressou à Casa Branca.Na sexta-feira, disse que se vai encontrar com Maria Corina Machado na próxima semana e que seria "uma grande honra" se a dirigente oposicionista venezuelana lhe entregasse o Prémio Nobel da Paz..María Corina Machado recebe Nobel da Paz: "Se queremos democracia, temos que estar dispostos a lutar pela liberdade".María Corina Machado fugiu numa lancha, mas não chegou a tempo de receber o Nobel da Paz em Oslo