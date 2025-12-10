Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A filha de María Corina Machado recebe o Nobel da Paz em nome da mãe.
A filha de María Corina Machado recebe o Nobel da Paz em nome da mãe.EPA/STIAN LYSBERG
Internacional

María Corina Machado fugiu numa lancha, mas não chegou a tempo de receber o Nobel da Paz em Oslo

Líder da oposição venezuelana terá deixado o seu país via a ilha de Curaçau. Mas não conseguiu estar na cerimónia. O galardão foi entregue à filha, que leu o discurso que a mãe tinha preparado.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Internacional
Venezuela
Nicolás Maduro
María Corina Machado
Nobel da Paz
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt