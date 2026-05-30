Donald Trump apenas assinará um acordo com o Irão se as suas “linhas vermelhas” forem cumpridas, afirmou este sábado, 30 de maio, fonte da Casa Branca. É apenas esta a indicação que surge após uma reunião de mais de duas horas entre o presidente norte-americano e os seus principais conselheiros para decidir o rumo da guerra com o Irão.O presidente dos Estados Unidos tinha afirmado na sexta-feira que iria tomar uma decisão nessa reunião e elencara os vários pontos em cima da mesa e que deveriam constar de um acordo de cessar-fogo. .Trump anuncia que vai tomar esta sexta-feira uma "decisão final" sobre o acordo de paz com o Irão.No entanto, a reunião terminou sem que tenha havido qualquer indicação acerca de conclusões concretas.Só Pete Hegseth, que está em Singapura, afirmou que os EUA estão prontos para retomar os ataques ao Irão se não for alcançado um acordo. “Somos mais do que capazes", garantiu o secretário de estado norte-americano. “Os nossos stocks são mais do que adequados para isso, tanto lá como em todo o mundo. Por isso, estamos numa posição muito boa”, disse Hegseth.