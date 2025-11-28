Trump anuncia suspensão permanente da migração de “países do Terceiro Mundo” após ataque em Washington

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta sexta-feira, 28 de novembro, que a sua administração vai “suspender permanentemente” a migração proveniente de todos os “países do Terceiro Mundo”, na sequência do ataque que levou à morte de uma membro da Guarda Nacional perto da Casa Branca. A notícia foi avançada pela agência Reuters. O presidente americano não especificou que países se enquadram na categoria de “Terceiro Mundo”, nem detalhou o significado de “suspender permanentemente”. Garantiu, porém, que a medida abrangerá processos aprovados ainda durante o Governo de Joe Biden.“Vou suspender permanentemente a migração de todos os países do Terceiro Mundo para permitir que o sistema dos EUA recupere totalmente, pôr fim a milhões de admissões ilegais de Biden […] e remover qualquer pessoa que não seja um ativo líquido para os Estados Unidos”, escreveu na sua rede social Truth Social. O Presidente afirmou ainda que pretende acabar com todos os benefícios e subsídios federais destinados a “não cidadãos”. Noutra passagem, disse que irá “desnaturalizar migrantes que prejudiquem a tranquilidade interna” e deportar qualquer estrangeiro considerado um encargo público, risco para a segurança ou “incompatível com a civilização ocidental”.As declarações surgem após a morte de Sarah Beckstrom, 20 anos, atingida num ataque que deixou outro militar, Andrew Wolfe, 24 anos, a “lutar pela vida”, segundo Trump. O atirador suspeito, Rahmanullah Lakanwal, afegão de 29 anos, entrou no país em 2021 através de um programa de reinstalação criado após a retirada americana do Afeganistão.Antes do anúncio da suspensão migratória, Trump já havia afirmado que “centenas de milhares” de pessoas entraram no país “totalmente não verificadas e não controladas” durante aquilo que descreveu como a “horrenda” ponte aérea de 2021. Trump reforçou ainda a intenção de reduzir o que descreve como populações “ilegais e disruptivas”, defendendo que “só a migração inversa (remigração) pode resolver totalmente esta situação”. Embora Lakanwal estivesse legalmente no país, o ataque deu novo impulso à agenda migratória do Presidente, que tem apertado tanto a imigração irregular como a legal. O Governo já destacou mais equipas de controlo migratório para grandes cidades, numa estratégia que resultou em números recorde de detenções até meados deste mês de novembro. .Suspeito do tiroteio em Washington é um afegão que trabalhou para uma unidade apoiada pela CIA.EUA suspendem pedidos de imigração de afegãos após ataque à Guarda Nacional