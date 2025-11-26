Dois membros da Guarda Nacional baleados em tiroteio perto da Casa Branca

Dois soldados da Guarda Nacional foram hoje atingidos a tiro perto da Casa Branca, em Washington, divulgou fonte policial da capital norte-americana, acrescentando que um suspeito foi detido.Os dois elementos foram baleados perto da Casa Branca e o seu estado de saúde é desconhecido, de acordo com duas autoridades policiais que falaram à agência Associated Press (AP) sob condição de anonimato.A secretária da Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, confirmou os dois feridos no tiroteio."Por favor, juntem-se a mim em oração pelos dois membros da Guarda Nacional que foram baleados há instantes em Washington, D.C.", frisou Noem, nas redes sociais.O governador da Virgínia Ocidental, Patrick Morrisey, chegou a adiantar nas redes sociais que os dois elementos morreram. "É com grande pesar que confirmamos o falecimento dos dois membros da Guarda Nacional da Virgínia Ocidental que foram baleados hoje em Washington, D.C. Estes bravos virginianos ocidentais perderam as suas vidas ao serviço do país. Estamos em contacto constante com as autoridades”, escreveu..Contudo, cerca de 20 minutos depois voltou atrás, afirmando que estava a receber informações contraditórias sobre o estado de saúde dos dois guardas. . Veículos de emergência foram vistos a dirigir-se para a área e pelo menos um helicóptero aterrou na zona.O Departamento de Polícia Metropolitana disse que foi destacada para uma ocorrência de tiroteio, mas não forneceu mais informações imediatamente.Um porta-voz da presidente da Câmara, Muriel Bowser, disse que as autoridades locais estão a monitorizar ativamente a situação.A autarca estava na cidade quando o incidente ocorreu, enquanto o Presidente Donald Trump estava no seu campo de golfe em West Palm Beach, na Florida, de acordo com a AP."A Casa Branca está ciente e a monitorizar ativamente esta situação trágica. O presidente já foi informado", garantiu a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt.Centenas de membros da Guarda Nacional do distrito de Columbia e de vários estados têm patrulhado a capital do país desde que o Presidente Donald Trump emitiu, em agosto, uma ordem de emergência para a capital, federalizando a força policial local e enviando a Guarda Nacional de oito estados e do distrito de Columbia..Trump diz que atirador vai “pagar preço muito alto”O Presidente norte-americano, Donald Trump, prometeu que o responsável pelo tiroteio que atingiu dois membros da Guarda Nacional, que ficaram gravemente feridos, perto da Casa Branca, em Washington, vai "pagar um preço muito alto"."O animal que alvejou os dois membros da Guarda Nacional, ambos gravemente feridos e agora em hospitais diferentes, também está gravemente ferido, mas, apesar de tudo, vai pagar um preço muito elevado", declarou o republicano na sua rede social, Truth Social."Deus abençoe a nossa grande Guarda Nacional e todos os nossos militares e polícias. Estas são pessoas verdadeiramente extraordinárias. Eu, como Presidente dos Estados Unidos, e todos os associados ao Gabinete da Presidência, estamos convosco", pode ler-se.