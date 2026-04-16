Agência Internacional de Energia diz que Europa tem combustível de aviação para seis semanas

A Europa tem “talvez combustível de aviação para umas seis semanas”, disse o diretor executivo da Agência Internacional de Energia (AIE) numa entrevista à Associated Press esta quinta-feira, alertando para possíveis cancelamentos de voos “em breve” caso o fornecimento de petróleo continue bloqueado pela guerra com o Irão.Nsta enrevista, Fatih Birol traçou um cenário preocupante como consequência daquela a que chamou “a maior crise energética que já enfrentámos”. "Quanto mais tempo durar, pior será para o crescimento económico e a inflação em todo o mundo”, disse acerca do bloquio do Estreito de Ormuz.