Internacional

Agência Internacional de Energia diz que Europa tem combustível de aviação para seis semanas

Acompanhe aqui as incidências desta quinta-feira, 16 de abril, sobre a guerra no Médio Oriente.
Agência Internacional de Energia diz que Europa tem combustível de aviação para seis semanas
EPA/ATEF SAFADI

Agência Internacional de Energia diz que Europa tem combustível de aviação para seis semanas

A Europa tem “talvez combustível de aviação para umas seis semanas”, disse o diretor executivo da Agência Internacional de Energia (AIE) numa entrevista à Associated Press esta quinta-feira, alertando para possíveis cancelamentos de voos “em breve” caso o fornecimento de petróleo continue bloqueado pela guerra com o Irão.

Nsta enrevista, Fatih Birol traçou um cenário preocupante como consequência daquela a que chamou “a maior crise energética que já enfrentámos”. "Quanto mais tempo durar, pior será para o crescimento económico e a inflação em todo o mundo”, disse acerca do bloquio do Estreito de Ormuz.

Rebeldes do Iémen acusam ONU de parcialidade

Os rebeldes huthis acusaram hoje o enviado especial da ONU Hans Grundberg de parcialidade por ter advertido que o envolvimento do grupo na guerra do Médio Oriente podia comprometer as negociações de paz no Iémen.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros dos huthis, grupo iemenita aliado do Irão, condenou os avisos de Grundberg sobre as consequências dos ataques dos rebeldes contra Israel e contra embarcações norte-americanas no Mar Vermelho.

A diplomacia dos huthis considerou que as declarações do enviado perante o Conselho de Segurança da ONU na terça-feira se alinham com as posições dos Estados Unidos e do Reino Unido.

Os hutis condenaram “tentativas de pressionar” o grupo para que guarde silêncio sobre a “agressão israelita na região”.

“Vincular o processo de paz do Iémen a tais condições mina as negociações”, disse o grupo que controla amplas zonas do país e a capital, Saná, no comunicado citado pela agência de notícias espanhola EFE.

Grundberg afirmou que existe uma “preocupação mundial” com o alargamento da guerra no Médio Oriente a outra frente, face a relatos que considerou preocupantes de movimentos de tropas no país árabe situado na margem do mar Vermelho.

O diplomata sueco alertou que as consequências para a população iemenita “poderão ser graves”.

“O Iémen não se livrou desta guerra”, avisou Grundberg.

O Irão ameaçou na quarta-feira bloquear a navegação no mar Vermelho se prosseguir o bloqueio norte-americano aos portos iranianos iniciado na segunda-feira, após terem fracassado as negociações com Washington para o fim da guerra.

O Irão não tem fronteira com o mar Vermelho, mas os aliados huthis poderão atacar navios na região a partir de posições montanhosas no país do sudoeste da península da Arábia.

Grundberg reafirmou a importância de manter a “liberdade de navegação” no mar Vermelho e no golfo de Áden, vias que têm sido alvo de ataques repetidos dos hutis contra o transporte marítimo desde 2023.

Apelou para que se abstenham de novos ataques contra a navegação e para que seja protegido o processo de paz com o Governo internacionalmente reconhecido, com o qual mantêm uma trégua desde 2022.

Os rebeldes negam qualquer relação entre as operações navais e o avanço do processo de paz interno, acusando Grundberg de assumir uma “postura hostil” por não ter alcançado progressos políticos ou humanitários durante o seu mandato.

Lusa

Líbano sem conhecimento de próximo contacto com Israel

O Líbano "não tem conhecimento" de um próximo contacto com Israel, afirmou fonte oficial libanesa à agência France-Presse (AFP), após o Presidente norte-americano ter anunciado que os líderes dos dois países em estado de guerra vão dialogar hoje.

"Não temos conhecimento de qualquer contacto previsto com a parte israelita e não fomos informados por canais oficiais", declarou esta fonte à AFP.

Lusa

Trump anuncia que líderes de Israel e Líbano vão discutir cessar-fogo esta quinta-feira

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou que "os líderes" de Israel e do Líbano vão falar hoje sobre um possível cessar-fogo mediado por Washington.

"Estamos a tentar dar algum espaço para respirar entre Israel e o Líbano. Passou muito tempo desde que os dois líderes falaram, cerca de 34 anos. Amanhã acontecerá. Espetacular!", escreveu na quarta-feira Trump na rede social Truth Social, da qual é proprietário.

Este anúncio, que não especifica quem são os líderes, surge depois de os Governos de ambos os países terem acordado reunir-se novamente para continuar a dialogar sobre um cessar-fogo que interrompa os ataques israelitas contra o Líbano, iniciados após a guerra com o Irão.

Na passada terça-feira, o embaixador de Israel nos Estados Unidos, Yechiel Leiter, e a homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, mantiveram um encontro de duas horas e meia na presença do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.

O porta-voz do Departamento de Estado norte-americano Tommy Pigott assegurou posteriormente que "todas as partes concordaram em iniciar negociações diretas numa data e local mutuamente convencionados".

As negociações, das quais o grupo xiita Hezbollah foi excluído, constituíram o encontro de mais alto nível entre Israel e o Líbano desde 1993.

Lusa

Chefe da diplomacia do Irão fala com China, Paquistão e Japão antes de possíveis negociações

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, manteve na quarta-feira contactos com homólogos da China e do Japão e com o chefe do Exército do Paquistão, nas vésperas de possíveis novas negociações com Washington.

Araqchi falou com o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, que afirmou, numa conversa telefónica, que a atual situação entrou numa “fase crítica de transição da guerra para a paz”, abrindo “uma janela de oportunidade”.

Wang indicou que a China apoia a manutenção do cessar-fogo e das negociações, o que “serve o interesse fundamental do povo iraniano e corresponde à expectativa comum dos países da região e da comunidade internacional”, segundo um comunicado da diplomacia chinesa.

“A China está disposta a continuar a promover a distensão e a melhoria das relações entre os países da região”, acrescentou, sublinhando que Pequim pode “desempenhar um papel construtivo para alcançar paz e estabilidade duradouras no Médio Oriente”.

A China, principal parceiro comercial do Irão, tem condenado a guerra desde a ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra Teerão, em 28 de fevereiro, mas ambas as partes têm evitado comentar o alegado apoio chinês.

Araqchi manteve também uma conversa com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Toshimitsu Motegi, que destacou ser “fundamental” preservar o cessar-fogo e pôr fim ao conflito, incluindo a garantia da segurança da navegação no estreito de Ormuz.

Tóquio considerou “muito significativo” manter uma comunicação fluida com o Irão e indicou que o Governo da primeira-ministra, Sanae Takaichi, tem mantido contactos com os países envolvidos e mediadores.

Araqchi apelou à comunidade internacional para adotar uma abordagem responsável que evite o agravamento da situação, referindo-se à “insegurança gerada em Ormuz” como consequência direta da ofensiva dos Estados Unidos e de Israel.

Lusa

MNE chinês diz a Araqchi que se abriu “janela para a paz” no Médio Oriente

O chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, afirmou hoje, numa conversa telefónica com o homólogo iraniano, Abbas Araqchi, que a atual situação atingiu uma “fase crítica de transição da guerra para a paz”, abrindo “uma janela de oportunidade”.

Wang indicou que a China apoia a manutenção do cessar-fogo e das negociações, o que “serve o interesse fundamental do povo iraniano e corresponde à expectativa comum dos países da região e da comunidade internacional”, segundo um comunicado do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, numa altura em que Teerão e Washington mantêm uma trégua e preparam nova ronda de diálogo.

O chefe da diplomacia chinesa afirmou que “a China apoia, como sempre, o Irão na salvaguarda da sua soberania, segurança e dignidade nacional”.

Wang acrescentou que “a soberania, a segurança e os legítimos direitos e interesses do Irão, enquanto país costeiro do estreito de Ormuz, devem ser respeitados e protegidos”, instando, ao mesmo tempo, à garantia da liberdade de navegação e da segurança naquela via marítima.

“A China está disposta a continuar a promover a distensão e a melhoria das relações entre os países da região”, afirmou, acrescentando que Pequim poderá “desempenhar um papel construtivo para alcançar, em última instância, paz e estabilidade duradouras no Médio Oriente”.

Araqchi declarou que o Irão “está disposto a continuar a procurar uma solução racional e realista através de negociações pacíficas”, segundo o mesmo comunicado, que indica ainda que o diplomata iraniano informou Wang sobre os mais recentes desenvolvimentos nas negociações com os Estados Unidos e os próximos passos de Teerão.

Lusa

Washington diz estar a discutir nova ronda de negociações com Teerão

Washington está a discutir a possibilidade de novas negociações com Teerão, declarando-se otimista quanto a um acordo, após a ameaça iraniana de bloquear a circulação no mar Vermelho em resposta ao bloqueio dos portos do país persa.

O Irão reafirmou a vontade de continuar a negociar, enquanto o mundo espera a prorrogação do cessar-fogo, em vigor desde 08 de abril, e o fim de uma guerra que causou milhares de mortos, principalmente no Irão e no Líbano, ao mesmo tempo que abalou a economia mundial.

Estão a decorrer discussões com vista a uma retoma das negociações em Islamabade, capital do Paquistão, "mas nada é oficial" ainda, declarou na quarta-feira a porta-voz da Casa Branca.

"Mas estamos otimistas quanto à perspetiva de um acordo", acrescentou Karoline Leavitt, após o fracasso de uma primeira ronda de negociações, também em Islamabade, no domingo.

O influente chefe do exército paquistanês, Asim Munir, foi recebido na quarta-feira no Irão pelo ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi.

O porta-voz da diplomacia de Teerão, Esmail Baghai, afirmou que "várias mensagens tinham sido trocadas através do Paquistão" nos últimos três dias.

No entanto, manteve-se firme numa exigência fundamental do Irão: o direito à energia nuclear civil não pode ser "retirado sob pressão ou através da guerra", afirmou, abrindo apenas a porta a debates sobre "o nível e o tipo de enriquecimento" do urânio.

Os objetivos de Israel e dos Estados Unidos relativamente ao Irão "são idênticos", assegurou o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, referindo-se nomeadamente ao "abandono da capacidade de enriquecimento no interior do Irão".

No terreno, Teerão continua a bloquear o estreito de Ormuz e Washington impõe, desde segunda-feira, um bloqueio aos navios provenientes ou com destino aos portos iranianos.

O exército norte-americano anunciou na quarta-feira ter impedido dez navios de deixar os portos iranianos.

"As forças norte-americanas paralisaram completamente o comércio marítimo" do Irão, afirmou o chefe das forças norte-americanas na região. Brad Cooper sublinhou que cerca de 90% da economia iraniana depende do comércio marítimo.

Se os Estados Unidos "criarem insegurança para os navios comerciais do Irão e os petroleiros", isso constituirá "o prelúdio" para uma violação do cessar-fogo, retorquiu o chefe do comando das forças armadas iranianas, general Ali Abdollahi.

O Irão não permitirá "nenhuma exportação ou importação no golfo Pérsico, no mar de Omã ou no mar Vermelho", acrescentou, sem especificar a forma que o bloqueio no mar Vermelho assumiria.

Por sua vez, o conselheiro do líder supremo iraniano, Mohsen Rezaei, ameaçou afundar os navios dos EUA caso estes tentassem fazer "de polícia" no estreito.

"Os vossos navios serão afundados pelos nossos primeiros mísseis e isso representa um perigo para os militares americanos", ameaçou Rezaei, na televisão iraniana.

Os ministros das Finanças de 11 países, incluindo Reino Unido, Japão e Austrália, apelaram para uma "resolução negociada" do conflito, referindo-se às ameaças "à segurança energética mundial, às cadeias de abastecimento, bem como à estabilidade económica e financeira".

A bolsa de Nova Iorque encerrou em alta na quarta-feira, com os índices S&P 500 e Nasdaq Composite a atingirem novos recordes, com os investidores a apostarem na continuação das negociações entre EUA e Irão.

Lusa

Acompanhe aqui as incidências sobre a guerra no Médio Oriente

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