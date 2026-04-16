A ponte de Qasmiya, a norte de Tiro, voltou a ser bombardeada. Israel alvejou as pontes que cruzam o rio Litani, no sul do Líbano.
A ponte de Qasmiya, a norte de Tiro, voltou a ser bombardeada. Israel alvejou as pontes que cruzam o rio Litani, no sul do Líbano.EPA/STRINGER
Internacional

Cessar-fogo anunciado por Trump abre via para o diálogo entre Israel e o Líbano

Presidente dos EUA empurra Netanyahu e anuncia pausa na guerra entre Israel e o Hezbollah, condição prévia para futuras conversações, quer entre Beirute e Telavive, quer entre Teerão e Washington.
César Avó
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