Trump ameaça bloquear a abertura de uma ponte entre os EUA e o Canadá

Começada a construir em 2018, a Gordie Howe International Bridge vai ligar a cidade de Detroit, no estado norte-americano do Michigan, a Windsor, na província canadiana de Ontario. São dois quilómetros e meio de ponte sobre o rio Denver que estão agora no centro de mais um episódio de tensão entre os EUA de Donald Trump e o Canadá. Com a obra - que terá custado 4,7 mil milhões de dólares - quase pronta e a sua inauguração prevista para este início de 2026, Trump ameaçou bloquear a abertura da ponte, acusando o Canadá de estar a tentar “tirar vantagem dos EUA” e exigindo uma compensação. Na segunda-feira, o presidente americano recorreu à sua rede Truth Social para garantir que o Canadá tratou os EUA “de forma muito injusta durante décadas” e que o projeto em nada beneficiou os norte-americanos. .“Não permitirei que esta ponte seja inaugurada até que os EUA sejam totalmente compensados por tudo o que lhes demos e, também, o que é importante, até que o Canadá trate os EUA com a justiça e o respeito que merecemos", disse. Não ficou claro como Trump tenciona atrasar ou impedir a inauguração. “Vamos iniciar as negociações IMEDIATAMENTE. Com tudo o que lhes demos, deveríamos possuir, talvez, pelo menos metade deste ativo”, lamentou-se ainda Trump, acrescentando que a receita gerada pelo projeto “será astronómica”.Nomeada em homenagem a Gordie Howe, lenda do hóquei no gelo canadiana, a ponte é financiada pelo governo canadiano, mas é propriedade pública dos executivos canadiano e do Michigan, tal como estabelecido num Acordo de Travessia de 2012. O acordo estabelece que todo o ferro e aço utilizados no projeto devem ser produzidos nos EUA ou no Canadá.Esta ameaça de Trump é a última de uma série de ataques contra o Canadá e o seu primeiro-ministro, Mark Carney. O presidente americano, que tem recorrentemente ameaçado tornar o vizinho do norte no 51.º estado dos EUA, ameaçou em janeiro retirar a certificação e impor tarifas sobre aeronaves fabricadas no Canadá. Em Davos, trocou farpas com Carney, tendo, de seguida, revogado o convite para o Canadá se juntar ao Conselho da Paz, entidade que Trump afirmou que resolverá conflitos globais..Carney criticou rumo dos Estados Unidos, Trump não gostou e já começou a retaliar