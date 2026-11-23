O presidente dos Estados Unidos afirmou ter sido o responsável pelo regresso de Jensen Huang à presidência executiva da Nvidia, a empresa líder de mercado dos semicondutores, menos de duas semanas depois da demissão do homem que protagonizou um escândalo que envolvia a sua amante, suspeitas de espionagem chinesa e o contorno das restrições de exportações de semicondutores avançados. Enquanto a medida foi bem recebida nos mercados bolsistas e entre os patrões das grandes empresas tecnológicas, democratas e republicanos criticaram a medida.Donald Trump disse ao canal CNBC que foi o próprio a falar com os administradores da Nvidia e com Jensen Huang no sentido de convencê-los ao regresso do homem que considera seu amigo. “Eu falei com eles e consegui convencê-los”, afirmou, tendo pormenorizado que essa troca de mensagens aconteceu no domingo à noite. Trump revelou ainda que o conselho de administração pediu garantias em relação aos riscos para a segurança nacional. “Nós demos essas garantias, pelo menos com base em tudo o que sabemos, e sabemos muito.” Ao reafirmar que Huang nada fez de errado, prosseguiu: “Alguns perguntam se mantê-lo representa uma ameaça. Não, a ameaça seria perdê-lo.” Isto porque, adiantou, temia que Pequim recrutasse o executivo, no lugar de recorrer à espionagem. “Sei o quão competente, profissional e astuta é a China. Consigo imaginar a China a convidá-lo. O Jensen poderia apanhar o próximo avião para a China e garanto-vos que lhe dariam tudo o que ele quisesse”, tendo inclusive referido a Huawei como destino. Horas depois, na sua rede social, Trump publicou uma imagem gerada por IA, baseada na foto em que o então candidato presidencial sobreviveu a uma tentativa de assassínio, em julho de 2024. No lugar de Trump, um ensanguentado Huang com um soutien vermelho no punho cerrado. Em paralelo ao anúncio do regresso de Huang, as comissões de serviços de informações, Negócios Estrangeiros e China da Câmara dos Representantes anunciaram que o empresário vai ser ouvido no dia 1 de dezembro. Ao site Axios, um porta-voz da Comissão dos serviços de informações garantiu que a sua reintegração “não muda nada”. Explicou: “Quando Jensen era CEO [administrador executivo], as nossas três comissões exigiam respostas. Quando ele foi removido e deixou de ser CEO, continuámos a investigar os factos”, afirmou, em particular sobre “as implicações para a segurança nacional que ainda precisam de respostas”. Há outras questões que se levantam agora, tendo em conta o duplo papel de Trump enquanto presidente e acionista da Nvidia: segundo o Washington Post, em agosto de 2026, o presidente detinha ações da empresa de chips cujo valor se situa entre 13 e 62 milhões de dólares, quando em 2024 o valor se limitava a 615 mil dólares e 1,3 milhões de dólares. “Indefensável, irresponsável e incompreensível”, disse o líder da minoria democrata na Câmara e provável próximo presidente da Câmara Hakeem Jeffries. Este prometeu uma investigação rápida e de grande amplitude. As críticas não se limitaram ao campo democrata. Huang foi “comprometido e explorado por uma espia chinesa”, lembrou o representante republicano Don Bacon. “A Nvidia deveria ter seguido em frente sem Huang e ignorado o inexplicável desejo da administração de o proteger.” Para o senador Pete Ricketts, “o seu comportamento não justifica a reintegração”. Outro senador, John Cornyn, questionou: “Não é um risco para a segurança nacional? Baseado em quê?”. Segundo o New York Times, Alice Huang, a amante de Jensen, esteve em contacto com um funcionário do Ministério da Segurança do Estado chinês desde a primavera de 2025 até agora. Alice Huang, segundo a Bloomberg, está em Pequim..Nvidia reintegra Jensen Huang como presidente e CEO. Ações disparam mais de 30%.Um dos arquitetos da IA, o caso com a alegada espia chinesa e a investigação do FBI que não preocupa Trump