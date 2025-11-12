Trump afirma ter a "obrigação" de processar a BBC e reitera acusações contra a estação pública britânica

O presidente norte-americano, Donald Trump, insistiu na terça-feira (11 de novembro) à noite que vai ser obrigado a processar a estação pública britânica BBC por "enganar o público" devido à forma como editou um discurso que proferiu no dia 6 de janeiro de 2021. "Bem, acho que tenho a obrigação de fazê-lo, não se pode permitir que as pessoas façam isso", disse Trump, em entrevista à cadeia norte-americana Fox News, tendo reafirmado as acusações contra a BBC, justificando a ameaça de pedir mil milhões de dólares de indemnização à estação pública britânica."Eles mudaram o meu discurso de 6 de janeiro, era um discurso bonito, muito tranquilizador, e fizeram com que parecesse radical", disse o presidente norte-americano. .Apesar de demissões, Trump ameaça processar a BBC pela forma como editou discurso. A BBC admitiu a montagem de excertos do discurso de Donald Trump antes da invasão do Capitólio dos Estados Unidos, a 6 de janeiro de 2021, dando a impressão de que estava a incitar diretamente à violência.A BBC foi acusada de ter editado diferentes partes de um discurso de Donald Trump datado de 6 de janeiro de 2021 — dia em que centenas de apoiantes do líder republicano invadiram o Capitólio (sede do Congresso) — insinuando que o presidente norte-americano disse aos apoiantes que iria caminhar com eles para "lutarem como demónios".No entanto, na frase original, Trump dizia: "Vamos caminhar até ao Capitólio e vamos encorajar os nossos corajosos senadores e representantes no Congresso".A expressão "lutar como demónios" correspondia, na verdade, a outra passagem.Na terça-feira, o Governo britânico defendeu no Parlamento a televisão pública.A defesa da BBC foi protagonizada pela ministra da Cultura, Lisa Nandy, numa sessão parlamentar de perguntas sobre o assunto.Lisa Nandy afirmou que a BBC não é simplesmente uma estação televisiva sublinhando que se trata de "uma instituição nacional que pertence a todos".A ministra recordou que a radiotelevisão pública britânica é independente do Governo, embora na crise, o Executivo do primeiro-ministro, Keir Starmer, "tenha trabalhado em estreita colaboração com a BBC".Nos últimos meses, Trump processou a televisão norte-americana CBS por causa de uma edição da entrevista à ex-vice-Presidente norte-americana Kamala Harris no programa "60 Minutes".O caso foi resolvido através de um acordo judicial.Além deste caso, as queixas da secretária de Segurança Interna norte-americana, Kristi Noem, sobre uma entrevista ao programa "Face the Nation" da CBS, em agosto, levaram a uma mudança da política da estação norte-americana..Presidente da BBC pede desculpa e reconhece "erro de julgamento" em edição de discurso de Trump\n.Diretor-geral e CEO da BBC demitem-se devido a edição polémica de discurso de Donald Trump